Достать до России

Украинский оборонно-промышленный комплекс наращивает возможности в сфере производства ракетной техники, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Заявление было сделано в ходе посещения Жулянского машиностроительного завода «Визар» (входит в «Укроборонпром»), который специализируется на выпуске зенитных ракет, авиатехники и комплектующих для ЗРК.

«Руководство этого оборонного предприятия продемонстрировало секретарю СНБО Украины новое современное оборудование, которое позволяет выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем», — говорится в сообщении СНБО.

По словам Турчинова, на Украине активно реализуется программа технологического переоснащения предприятий ОПК. В частности, в 2018 году «Визар» закупил современные иностранные станки по новой схеме, которая исключает посредническую роль государственных структур.

«Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно», — отметил Турчинов.

Также секретарь СНБО добавил, что «Визар» полностью отказался от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями. В 2014 году завод получал 40% комплектующих из РФ и поставлял в Россию 88% продукции (предположительно, речь идёт об элементах ЗРК С-300). Сейчас, как рассказал Турчинов, предприятие проводит успешную политику импортозамещения.

«Оружие сдерживания»

«Визар» является одним из основных предприятий, включённых в цепочку кооперации украинского ОПК по разработке и производству ракетной техники. По информации местных СМИ, завод вовлечён в процесс восстановления боеспособности С-300 производства 1970-х и 1980-х годов. В 2014 году в составе ВСУ в нормальном техническом состоянии находились лишь 8 дивизионов этой уже не самой современной системы.

В настоящее время украинские компании, включая «Визар», ведут работы по созданию модернизированных версий ракет для ударных платформ и комплексов ПВО. Например, руководство Жулянского завода продемонстрировало Турчинову макет противокорабельной ракеты «Нептун», зенитные управляемые ракеты 9М83 (М) для С-300В1 и 5В55 для С-300ПТ(ПС).

«СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надёжную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня работают ГП «Визар» и другие ведущие оборонные предприятия Украины», — сказал Турчинов.

Представители военно-политического руководства Украины регулярно делают заявления о готовности создать «оружие сдерживания российской агрессии». Под этой формулировкой подразумевается модернизация систем ПВО и разработка наступательных вооружений, способных нанести удар по России за сотни километров от госграницы.

21 июня в интервью порталу «Обозреватель» бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил о ходе работ по проектам вооружения, которое сможет поражать объекты на европейской территории РФ, включая Москву и Петербург.

«Имеется в виду в первую очередь ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать «Гарпун» и «Гром-2», хотя их дальности ещё недостаточно. А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — сказал Романенко.

Более того, украинские власти не перестают сокрушаться по поводу отказа от статуса ядерной державы в 1994 году. Решение утилизировать атомный арсенал Турчинов называет «исторической ошибкой». На текущий момент Украина не обладает ядерными боезарядами, сохранив носители тактического ядерного оружия в виде советских комплексов «Точка-У» с баллистическими ракетами, бьющими на расстояние до 120 километров.

Запад, оказывающий Украине военную помощь, воздерживается от публичных комментариев стенаний Киева о потере статуса ядерной державы. Скорее всего, в США и Европе прекрасно осознают недопустимость возвращения такому непредсказуемому игроку ядерного арсенала, даже если он будет направлен исключительно против РФ. В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами Киев сделал ставку на модернизацию и разработку новых наступательных вооружений.

Цена амбициозных планов

Упомянутый Романенко «Гарпун» — это перспективная ракета «Нептун» (на основе советской Х-35), которую на «Визаре» показали Турчинову, хотя головным разработчиком боеприпаса является ГП «Луч» (Киев). Предполагается, что «Нептуном» могут оснащаться пусковые установки морского и наземного базирования. Помимо этого, украинская ракета может выпускаться и в воздушной версии.

Учитывая отсутствие в составе ВМС Украины носителей «Нептуна» и слабость ВВС страны логично сделать вывод о том, что ракета будет приспособлена для стрельбы с сухопутных платформ. Дальность боеприпаса составит более 300 километров.

«Гром-2» — вторая по счёту попытка украинского ОПК создать оперативно-тактический комплекс (ОТРК) мобильного базирования, аналог российского «Искандера». Проект реализуют КБ «Южное» (Днепропетровск) и Павлоградский химзавод, где в 2017 году проходили испытания ракеты для комплекса.

Сообщается, что баллистические ракеты «Грома» будут иметь дальность до 250-300 километров, а крылатые — до 450-500 километров. «Изюминкой» украинского ОТРК должна стать дозвуковая крылатая ракета «Коршун-2» дальностью до 1500-2000 километров.

Насколько реализуемы столь амбициозные планы? С одной стороны, несмотря на экономическую деградацию, на Украине сохранилась конструкторская школа. Она понесла серьёзные потери из-за хронического недофинансирования и разрыва отношений с РФ, но тем не менее продолжает жить. При всей нелюбви не стоит недооценивать научно-технологический потенциал «небратской» страны.

С другой стороны, разрабатываемые ракеты, как и любая новая техника, будут обладать букетом «детских болезней», которые обычно преодолеваются спустя 5-10 лет. Кроме того, украинский ОПК наверняка столкнётся с проблемой налаживания серийного производства. Это, пожалуй, самое уязвимое звено украинского оборонного сектора.

Украинские источники телеканала RT указывают на нехватку квалифицированных кадров, что в итоге пагубно скажется на реализации проектов «оружия сдерживания». Ещё одна объективная трудность — отсутствие кооперации с иностранными компаниями. По понятным причинам, партнёром Киева не может выступать Россия, а желающих среди зарубежных стран нет.

Далее в рубрике