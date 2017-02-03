От должности освободить…

Накануне президент РФ Владимир Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Большая часть кадровых решений коснулась высокопоставленных офицеров в регионах: Северо-Западный федеральный округ, Поволжье, Дальний Восток, Северный Кавказ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская область.

На пятилетний срок прокурором Крыма был назначен Олег Камшилов, а Ленинградской области — Борис Марков. Главой следственного управления СКР города Севастополь стал генерал-майор юстиции Виктор Танифу. Заместителями главы МЧС Путин назначил Владлену Аксенову и Павла Барышева. Полковник полиции Дмитрий Курсанов получил должность начальника Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

От сумы до тюрьмы

Едва ли не каждый месяц на интернет-портале правовой информации появляются указы о кадровых перестановках в силовых ведомствах РФ (Минобороны, МВД, СК, ФСБ, МЧС). Судя по возрасту большинства генералов, Путин не отправляет их на пенсию, а лишает должности или увольняет со службы. Почти все фамилии мало знакомы и потому установить точные причины «санкций» Кремля не представляется возможным.

Кадровые перетряски сопровождаются громкими коррупционными скандалами. Под следствием находятся десятки высокопоставленных офицеров, которые прокручивали многомиллионные сделки. В центре внимания, прежде всего, оказалась ситуация в Следственном комитете (замруководителя Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров) и МВД (заместитель начальника Управления «Т» антикоррупционного главка Дмитрий Захарченко).

В конце января 2017 года СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о госизмене против начальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева. Детали дела ФСБ СМИ не раскрывает. Также нет информации о том, кто ведет следствие в отношении арестованных.

Уголовные дела последних двух лет, если исходить из достоверности официальных материалов, свидетельствуют о высоком уровне коррупции в силовых ведомствах. Оборотни в погонах пытаются заработать не только на взятках и вымогательстве, но и с помощью различных мошеннических схем, вплоть до таких мелочей как закупка кондиционеров и оборудования для собственного отделения.

Кроме того, в органах царит «своячничество». «Случайные» люди на высокие посты не попадают, а на их стремительный карьерный рост никто внимания до поры до времени не обращает. Такое положение не вызывает удивление, так как в коррупции уличаются даже сотрудники управления собственной безопасности и антикоррупционного главка.

При этом следственные органы стараются преподносить информацию о подобных инцидентах как шаг в борьбе с коррупцией и как процесс «очищения» (или «самоочищения») репрессивного аппарата. Например, постановление о возбуждении дела против сотрудников СК подписал лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Это был символичный росчерк, говорящий о готовности карать всех нечестных офицеров, видимо, включая и себя.

Перестановки для перестройки

Наряду с расследованиями не прекращаются реформы правоохранительных органов. В 2015-2016 годах из МВД были уволены около 120 тысяч сотрудников. Сокращения коснулись ФСКН и ФМС, которые в апреле прошлого года были распущены и летом вернулись в МВД. В это же время на основе внутренних войск была создана Росгвардия, которая пока не успела запятнать скандалами свою репутацию.

За минувшие 15 лет правоохранительные органы несколько раз укрупняли, разделяли, а потом вновь объединяли и, конечно же, меняли названия. Может сложиться впечатление, что такие перестройки, как и кадровые перестановки, полезны в плане борьбы с коррупцией: дескать, офицеры будут не успевать обрастать «связями», а регулярные перемены создают конкурентную среду.

Однако для оперативной работы нет ничего важнее стабильности и минимального уровня бюрократии. Сотрудники распущенного ФСКН потеряли почти всю агентуру, пока МВД с неохотой решало их профессиональную судьбу. Это были восполнимые потери, но несколько месяцев в 2016 году в большинстве регионов РФ наркодилеры могли позволить себе спокойную жизнь.

Практика показывает, что любое новосозданное ведомство через пару лет теряет прежнюю «чистоту». Наиболее яркий пример — это Следственный комитет, который был выделен из структуры Генпрокуратуры. До 2016 года, в том числе благодаря пресс-секретарю Владимиру Маркину, СК пиарился на каждом громком преступлении, упуская из виду происходящее беззаконие внутри ведомства.

В прошлом году, когда начались задержания следователей, Маркину уже нечего было сказать. А вскоре настал и его черед. В сентябре на фоне скандала о плагиате в книге «Самые громкие преступления XXI века» генерал-майор юстиции покинул свой пост. Маркин почти 10 лет был одной самых медийных персон России, но закат его карьеры был стремительным и бесславным.

Управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов считает, что, несмотря на определенную инертность, работа силовых структур стала несколько эффективнее. «За последние годы были произведены серьезные изменения в правоохранительной системе. Сказать, что это в разы увеличило раскрываемость преступлений, конечно, нельзя, но это благотворно повлияло на саму организацию работы силовиков», — сказал «Русской планете» эксперт.

«Что касается постоянных увольнений высокопоставленных офицеров, которые делает Владимир Путин, то об этом сложно рассуждать. Сегодняшние перестановки официально объясняются реформой ведомства, а есть ли за этим какие-то личные претензии, сказать трудно», — рассуждает Бишенов.

По его словам, более ясной представляется ситуация с последними коррупционными делами в силовых ведомствах: «Борьба с взятками остается на повестке дня у государства, и поэтому процессы по подобным делам делают такими громкими и показательными».

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