«Он должен был остаться и умереть»
«Он должен был остаться и умереть»

Почему Янукович уехал из Киева, а потом покинул Украину

После Майдана на Украине осталось не очень много адекватных политиков. Один из них бывший глава Харьковской области, а ныне — депутат Верховной Рады Михаил Добкин. 18 апреля он выступил свидетелем на суде по делу госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, озвучив ряд небезынтересных подробностей.

Эти показания позволяют нам намного лучше понять логику действий беглого главы государства в период между 20 и 22 февраля 2014 года. Что касается России, то к поведению нашего государства в отношении Януковича слово «логика», наверное, неуместна в принципе. Но об этом — в самом конце материала.

«Это был не тот Янукович»

Суть процесса по делу о госизмене сводиться к тому, что Генпрокуратура Украины (ГПУ) пытается доказать способность Януковича нормально управлять государством в период до отбытия из Киева, то есть до 22 февраля. С отъездом в Харьков президент Украины якобы самоустранился, а это значит, что захват власти оппозицией утром 22 февраля якобы не противоречил закону. Также прокуроры настаивают, что жизни Януковича ничего не угрожало.

Даже человеку, слабо разбирающемуся в политике, аргументы ГПУ покажутся абсурдом. С 18 по 20 февраля в центре Киева были расстреляны свыше 100 человек, в том числе сотрудников милиции. Радикалы овладели некоторыми арсеналами МВД и блокировали ряд военных частей, опасаясь, что Янукович может отдать приказ о силовом разгоне. Стоит ли говорить, что полноценное обеспечение безопасности президента было как минимум под вопросом.

С отъездом Януковича в Харьков смысл претензий ГПУ и вовсе непонятен. Формально глава государства совершал поездки по регионам Украины. Добкин указывает, что, помимо Харькова, визиты были запланированы в Донецк, Луганск, Крым. С чего бы вдруг глава государства, выехав за пределы столицы, автоматически потерял полномочия? Факт госпереворота на Украине налицо и по понятным причинам постмайданная власть его никогда не признает.

«Вы хотите услышать от меня, что Янукович мог нормально исполнять свои обязанности. Нет, не мог. Приехав в город Харьков, он был уверенным в себе человеком, расставались мы с ним, он был постаревшим лет на 10, а потом уже по телевизору на пресс-конференции (в Ростове-на-Дону), это был не тот Янукович, которого я привык видеть. Потому, что он опасался за свою безопасность», — отметил Добкин.

Сделка с Ярошем

Что интересного рассказал Добкин, пребывая в феврале 2014 года главой Харьковской облгосадминистрации? Из его показаний следует, что вслед за Януковичем в Харьков прибыли от «15 до 20 тысяч молодых людей» из Полтавы, Львова, Днепропетровска, Киева и Черкасс. Часть из них были вооружены огнестрельным оружием.

Как подчеркнул Добкин, местных правоохранителей не хватало, чтобы обеспечить безопасность горожан и президента. Со слов самого Януковича, охота на него началась еще при выезде из резиденции в Межигорье. Его кортеж был обстрелян, в результате один охранник получил ранение.

Однако Добкин не стал представлять Януковича жертвой обстоятельств. Он рассказал, что президент поддерживал связь с лидером «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Посредником в переговорах выступал глава СБУ Александр Якименко.

«И говорил с ним (Ярошем) о каких-то договоренностях о том, что здание Межигорья не будут штурмовать. Прошло каких-то полчаса и вопрос о попытке штурма снялся. Люди до Межигорья так и не дошли… У него (Януковича) был второй звонок, что еще большее количество людей выдвинулось в сторону Межигорья. На тот момент охранников там уже не было. Речь, наверное, шла об имущественных вопросах», — сообщил Добкин.

Показания нардепа косвенно подтверждают версию (распространена на уровне слухов) о том, что Янукович пытался подкупить Яроша. Предполагаемая сумма составляет 10-20 миллионов долларов. В обмен радикал должен был держать в узде разъяренных радикалов. Судя по всему, Ярош все же получил часть денег, но в итоге «кинул» своего наивного заказчика.

Кстати, не исключено, что Янукович хотел купить лояльность и Арсения Яценюка, являвшегося одним из лидеров оппозиции (после госпереворота занял пост главы кабмина). Из выступления Добкина в суде следует, что Янукович после начала захвата правительственного квартала (в ночь на 22 февраля 2014 года) требовал от Яценюка по телефону выполнять условия договоренностей.

И все-таки самоустранился

Главной ошибкой Януковича Добкин назвал его наивную веру в соглашение с оппозицией от 21 февраля, заключенное при посредничестве министров иностранных дел Германии и Польши и руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции.

Правда, сам Янукович считал, что гарантами договоренностей являются РФ и США. Из этих слов следует, что между Москвой и Вашингтоном существовала некая сделка по поводу украинского кризиса, но и она, как выяснилось, ничего не стоила. Окрыленный «победой» президент Украины отправился в Харьков. Этот поступок до сих пор вызывает недоумение. Добкин объяснил отъезд Януковича из Киева его нежеланием «провоцировать ситуацию».

«Он был абсолютно уверен в том, что те, кто брал на себя обязательства, когда этот договор составлялся и подписывался, они способны его выполнить. Я наставил на другом… Я понимал, что людей поднять они могут, а убрать уже нет... Эта уверенность (Януковича) граничила с самоуверенностью. И чтобы не провоцировать ситуацию, он считал, что ему было необходимо побыть в Харькове, каком-то другом регионе», — пояснил Добкин.

Сам нардеп настаивал на том, что верить в реализацию соглашения не стоит. Он добился того, что Януковичотказался[Т1] [Т2]  от выступления на съезде депутатов Партии регионов. Предположительно, днем 22 февраля Янукович покинул Харьков и отправился в Крым, который он должен был посетить в рамках запланированных мероприятий. По дороге из Донецкой области в Крым Янукович был эвакуирован российскими вертолетами.

Президент РФ Владимир Путин в фильме «Крым. Возвращение на родину» (март 2015 года) заявил, что не советовал украинскому коллеге уезжать из столицы. Таким образом Янукович в ночь на 22 февраля поступил как самый натуральный самодур (иными словами сложно охарактеризовать его действия). 21 февраля президент Украины после невероятных баталий почему-то уверовал, что ситуация устаканилась и можно спокойно проехаться по регионам страны.

Но уже 22 февраля Янукович осознал, что его наивность привела к катастрофе. Опасаясь за свою жизнь, президент Украины обратился за помощью к Путину, и в этом контексте он действительно самоустранился. Про его судьбу ничего не было слышно несколько дней.

«Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что даже если он понимал, что умрет, а он, скорее всего, это понимал, он должен был остаться и умереть. Он глава государства, он должен был понимать, что такой час может наступить», — сказал Добкин.

Не в коня корм

Непоследовательность, наивность и трусость Януковича, наверное, когда-нибудь станут предметом детального разбора психологов и политологов. Таков был единственный за четверть века лояльный России (но отнюдь не пророссийский!) президент Украины. В феврале 2014 года Янукович вполне мог быть растерзан толпой революционеров, как и ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Путин воздерживается от оценки правления беглого президента, тогда как народ в России придерживается мнения, которое высказал Михаил Добкин. Вероятно, такая сдержанная позиция президента РФ вызвана врожденной тактичностью, а может быть нежеланием публично признавать роковые ошибки. Москва вложила в глупого и неподконтрольного человека огромное количество ресурсов, но в итоге получила Майдан, санкции и агрессивного зверя на западных границах.

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