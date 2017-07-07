Договорились договариваться

Встреча Путина и Трампа — главное событие саммита G20, который проходит в немецком Гамбурге. Вместо запланированных 45 минут президенты поговорили при закрытых дверях больше двух часов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился с журналистами главными итогами встречи. Вместо того, чтобы предъявлять друг другу претензии и выбивать у противоположной стороны уступки по ключевым вопросам, лидеры пришли к некоторым договоренностям по Сирии. По словам Тиллерсона, вместо того, чтобы давить на Россию и наказывать ее за «вмешательство в выборный процесс в США», оба президента сосредоточились на «продвижении вперед» в проблеме хакерских атак во время выборов.

Вмешательство в выборы в США — якобы благодаря которым Трамп занял президентское кресло, вопреки всем прогнозам — стало одной из главных тем встречи, по крайней мере как это освещается в американских СМИ. Путин отверг российское вмешательство в выборный процесс в ответ на прямой вопрос Трампа. Как сообщил Тиллерсон, Трамп начал беседу именно с этой темы и даже «надавил» на Путина несколько раз. Впрочем, даже если Россия и причастна — Трампу явно стоило поблагодарить Путина за столь щедрый подарок, кресла президента США просто так на дороге не валяются.

Понятно, что эта тема - для американских СМИ номер один. Однако вряд ли президенты два с лишним часа обсуждали исключительно российскую киберугрозу. На повестке дня были куда более важные темы: Сирия, Украина и Северная Корея.

Оба президента были настроены на позитивный лад. Трамп подчеркнул, что для него большая честь быть рядом с Путиным, а позже похлопал его по плечу. Российский лидер, в свою очередь, также заверил своего коллегу в том, что ждет от встречи положительных результатов. «Телефонных разговоров никогда не бывает достаточно», - добавил он.

Возможное сотрудничество в Сирии вызывало осторожный оптимизм еще до встречи. Несмотря на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать ничего выдающегося по итогам встречи, Тиллерсон ранее делал заявления, которые намекали на расширение российско-американского сотрудничества в Сирии.

Еще одним косвенным сигналом о некотором успехе в Сирийском вопросе можно считать передачу Трампом министру иностранных дел России Сергею Лаврову информации о запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», которую США получили от Израиля.

Итогом встречи стала договоренность ввести режим прекращения огня на юго-западе Сирии начиная с воскресенья. Также президенты договорились создать безопасные зоны в Сирии и твердо решили положить конец кровопролитной гражданской войне в этой стране.

В вопросе о Северной Корее российский лидер призвал Трампа воздержаться от ужесточения экономических санкций к Северной Корее после последнего испытания ею ракет. Москва также подняла вопрос о возвращении дипломатических резиденций, отнятых у российской стороны предыдущей администрацией США. Чтобы не раздражать двухпартийную оппозицию, Трамп, как он заявлял еще до встречи, может пойти на этот шаг. Будет ли это означать отмену уступок по другим не менее важным вопросам?

Что именно решили президенты по поводу Украины и экономических санкций к России — пока скрыто под завесой тайны. На встрече присутствовало 6 человек: Трамп, Путин, Лавров, Тиллерсон и переводчики. Россия хотела ввести в круг переговорщиков и других лиц, но Трамп отказал, ссылаясь на необходимость сохранить беседу в тайне и избежать возможных утечек.

Западные СМИ в преддверии встречи Путина и Трампа гадали — кто победит? И делали ставку на Путина. Трамп, бесспорно, харизматичный и сильный лидер, но в мировой политике он, как и Рекс Тиллерсон — новичок, в то время, как за плечами Путина - служба в контрразведке КГБ и 17-летний опыт управления огромной державой. У него больше козырей в рукаве — начиная от сирийского вопроса и заканчивая бэкграундом скандалов по поводу российского вмешательства в американские выборы.

Что бы ни сделал Трамп — он находится в заведомо менее выигрышном положении. Любая уступка с его стороны будет выглядеть как сдача национальных интересов, писала The Guardian. В то же время Путин куда более уверенно чувствует себя на фоне успехов России в Сирии.

Некоторые издания писали, что договориться у президентов вряд ли получится — слишком велик груз ответственности и слишком велико давление обстоятельств. В этом они оказались неправы: главный положительный итог встречи — в самом факте встречи, которая пусть и не принесет моментальных результатов, но сможет стать хорошим началом для выстраивания отношений между Россией и США. Конечно, это не означает успеха по той же Украине, но начало положено. Ведь конфликты всегда возникают там, где стороны не желают разговаривать. Встреча Путина и Трампа дает понять: желание разговаривать — есть. Остальное — уже вопрос времени.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»