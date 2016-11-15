Добрались до Улюкаева

Новость о задержании министра экономического развития России Алексея Улюкаева стала неожиданностью даже для ярых недоброжелателей экономического блока правительства. Думские выборы закончились, партия Дмитрия Медведева триумфально победила, а чистки в руководящем звене продолжились. Причем впервые в истории Российской Федерации под прицелом следствия оказался министр экономического развития. Хотя период 1990-х годов на уголовные дела мог быть куда урожайнее.

«Вели» около года

Основанием для возбуждения уголовного дела против Улюкаева, по данным Следственного комитета, были вымогательство и получение взятки. Министр потребовал от «Роснефти» вознаграждение за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Напомним, сделка по продаже скандально известной компании была закрыта 12 октября. Корпорация Игоря Сечина получила 50,0755% уставного капитала за 329, 69 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,3 миллиарда долларов.

«Комиссионные» Улюкаева якобы составили два миллиона долларов. СК утверждает, что министра задержали с поличным, однако способ получения взятки не уточняет. Это дало основания некоторым СМИ предположить, что глава ведомства был не настолько глуп, чтобы получать два миллиона долларов лично. Представитель СК Светлана Петренко назвала подобные сообщениями «фантазиями и домыслами».

Улюкаев свою вину отрицает, но изъявил желание сотрудничать со следствием: «Я не отказывался от дачи показаний, просто пока воздержался. Я настроен максимально сотрудничать со следствием, так как моя репутация и мое доброе имя могут быть восстановлены только установлением истины по делу». Следствие настаивает, что получение взятки могут подтвердить очевидцы.

Около года Улюкаева «вели» сотрудники ФСБ и об этой ситуации был осведомлен президент РФ Владимир Путин. Отметим, что новый министр – человек по меркам многих других чиновников небогатый. В 2015 году вместе с супругой он заработал 75 миллионов рублей (примерно половину от предполагаемой взятки). Однако в собственности четы Улюкаевых находятся около двух десятков земельных участков, просторный дом и квартира.

Сечин чист

Задержание Улюкаева, как ни странно, не бросает тень на репутацию «Роснефти». Официальная версия такова, что сделка по приватизации «Башнефти» прошла в рамках закона. Опрошенные «Русской Планетой» юристы также подтвердили этот факт. «Приватизация «Башнефти» прошла с соблюдением требований действующего законодательства, и, несмотря на обвинения в адрес главы Минэкономразвития, оспаривание ее итогов представляется весьма затруднительным», - заявил председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

Аналогичной точки зрения придерживается член совета адвокатской палаты Республики Татарстан Тимур Баязитов: «Сделка по приватизации «Башнефти» прошла без нарушения формальных требований закона: покупка акций прошла без нарушения требований нормативно-правовых актов и не нарушала интересы или права третьих лиц. Последнее же подразумевает отсутствие критериев, на основании которых законодатель идентифицирует недействительную сделку».

Продажа «Башефти» «Роснефти» вызывала множество споров. Улюкаев, вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов были против сделки. Свое возражение Улюкаев высказывал в конце июля, но в начале сентября изменил подход к столь щепетильному вопросу. Министр пояснил, что «Роснефть» вправе бороться за покупку половины уставного капитала, «если сделка делается в интересах развития фондового рынка».

Не уникальный прецедент

Обвинения в коррупции в адрес министров экономического и финансового блоков – не такая уж и редкость. «Присутствие коррупционеров среди членов правительства является скорее нормой, чем исключением для международной практики. В качестве наглядных тому примеров можно указать на уголовные дела, возбужденные против министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана и министр Франции по делам бюджета Жерома Каюзака, или же громкую отставку министра экономики Японии Акиры Амари», - говорит Олег Сухов.

Тимур баязитов добавляет: «Факты коррупции в высших эшелонах власти за последние годы были отмечены практически во всех ведущих (с экономической точки зрения) странах мира. Достаточно упомянуть о возможной причастности вице-президента США Дика Чейни к скандалу вокруг фирмы «Халибертон», обвинениях в адрес бывшего федерального президента Германии Кристиана Вульфа или деле бывшего главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Цзян Цземиня».

Адвокат Виктор Наумов напомнил, что внимание следствия привлекала деятельность министра иностранных дел Франции Ролана Дюма и заместителя председателя Верховного народного суда КНР Си Сяомина. По его словам, Улюкаеву грозит ответственность в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей или суммы в 100 раз, превышающей размер взятки. Максимальное наказание для министра экономики – лишение свободы до 15 лет.

Улюкаев прошел большой путь на пути к министерскому креслу. В 1980-е годы он начал заниматься научно-преподавательской деятельностью, а в начале 1990-х вступил в команду Егора Гайдара. С 2000 по 2004 года Улюкаев работал в качестве первого заместителя министра финансов Алексея Кудрина, а потом перебрался в Центробанк. Главой Минэкономики он был назначен в 24 июня 2013 года.

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