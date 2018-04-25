Джентльмены удачи по-башкирски

Последние несколько недель внимание страны было приковано к аресту одних из самых влиятельных бизнесменов братьев Магомедовых. Оперативники ФСБ и МВД пришлось шесть месяцев прослушивать телефоны и читать переписку совладельцев группы «Сумма». Бизнес братьев быстро рос в период президентства Дмитрия Медведева. По оценкам Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд долларов. Особое внимание к этому делу возникло из-за того, что братья серьезно аффилированы с экономической группой во власти.

Вообще коррупционные скандалы последние годы у всех на слуху. С оговоркой, когда борьбой со злоупотреблением властью занимается федеральный центр. Но чем дальше от федерального центра, тем меньше мы знаем о происходящем произволе на местах. Вчера стало известно, что региональное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) бывшему вице-мэру Уфы по строительству Александру Филиппову.

По версии следствия, работая в мэрии в 2012-2017 годах, чиновник способствовал нанесению около 1 млрд рублей ущерба бюджетам, так как программа расселения ветхого и аварийного жилья исполнялась с нарушениями. Ранее фигурантами этого дела были бывшие подчиненные вице-мэра. Он сам проходил свидетелем и на прошлой неделе заявлял, что о новых претензиях правоохранительных органов к себе ничего слышал.

Бюджет все покроет

Как сообщил Коммерсант, резонансное уголовное дело о превышении полномочий чиновниками мэрии Уфы при реализации госпрограммы расселения ветхого и аварийного жилья в 2013-2017 годах СКР расследует с прошлого года. По версии следствия, около десяти городских застройщиков при исполнении этой программы получили необоснованные преференции. Несмотря на то, что у них с мэрией действовали договоры развития территорий, в которых они обязались за свой счет расселить ветхое жилье в кварталах, чиновники администрации включили эти территории в госпрограмму расселения за счет бюджета. Компенсации бюджету при этом застройщики не выплачивали. Ущерб бюджетам трех уровней был оценен в 1 млрд руб.

Первыми фигурантами этого дела прошлой осенью стали бывшие подчиненные Александра Филиппова — начальник управления капстроительства Уфы Марат Гареев и глава управления по земельным и имущественным отношениям Раиль Еникеев. Господин Гареев решением суда был отстранен от занимаемой должности. Выдвигалась версия о том, что тем самым следствие рассчитывает получить от него показания на Александра Филиппова, который проходил по делу свидетелем.

На начальном этапе расследования источники «Ъ» сообщали, что ряд застройщиков на предварительном следствии якобы дали пояснения о том, что передавали «откаты» чиновникам мэрии за включение в программу «Жилище». Вчера собеседник, близкий к следствию, сообщил, что оно планирует также дать оценку действиям группы юристов, консультировавших в тот момент администрацию, в том числе по применению земельного законодательства. В числе таких юристов в разное время называли депутата Курултая Вадима Старова и депутата горсовета Вадима Рамазанова. С их протекцией, в частности, связывали трудоустройство в управление земельных ресурсов мэрии Рустама Нурисламова, занявшего должность заместителя начальника, и Елены Пономаревой, возглавившей правовой отдел, представлявший мэрию в судах. Они покинули администрацию вскоре после отставки Александра Филиппова, как и главный архитектор города - Ильдар Ибрагимов.

На сегодняшний день Администрация Уфы ведет работу по возврату земель и возмещению ущерба. Однако сама деятельность до сих пор не получила оценки с точки зрения уголовного законодательства Российской Федерации.

Три эпизода

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в частности следует выделить как минимум последние три эпизода, подробно освещенные в средствах массовой информации: хищение двух земельных участков площадью порядка 1 га в мкр. Глумилино и одного площадью 0,5 га в Сипайлово.

31 января и 19 мая 2017 года уставный капитал дочернего общества МУП «Служба заказчика и технического надзора», ООО «Служба заказчика» был увеличен сначала с 1,32 млн руб. до 49,09 млн руб., а затем до 90,17 млн руб. В результате докапитализации МУП потерял контроль над «дочкой», снизив долю участия до 49%, а основным участником компании, с долей 51%, стало ООО «Центр развития перспективных проектов». (ЦРПП)

При этом руководитель МУП «Служба заказчика и технического надзора» Антон Султанов не согласовывал решение об изменении уставного капитала со своим учредителем – Администрацией г. Уфы.

Главным активом ООО «Служба заказчика» было право собственности на три земельных участка, полученных в собственность на безвозмездной основе под предлогом компенсации за достраивание домов обманутых дольщиков.

ООО «Центр развития перспективных проектов» вначале контролировали номинальные физические лица и само ООО «Служба заказчика». В октябре 2017 года контроль над ООО «Центр развития перспективных проектов» перешел к ООО «Новые технологии», таким образом, похищенные из муниципальной собственности земельные участки были легализованы.

В январе 2018 года ЦРПП уступил небольшую долю в уставном капитале в размере 0,2% физическому лицу и перестал быть контролирующим участником «Службы заказчика» и уменьшил свою долю до 50,08%.А теперь следите за руками.

Данные участки через ООО «Служба заказчика» были отчуждены в пользу третьих лиц. Участок в Сипайлово передан в аренду ООО «Муниципальный застройщик» (принадлежало Владимиру Барабашу), участки в Глумилино – компании «Архстройинвестиции». Ущерб бюджету от похищенных участков составляет не менее 40 млн руб. в Сипайлово и не менее 100 млн. руб. в Глумилино. По информации СМИ, данная схема присвоения земельных участков была организована непосредственно при участии Вадима Рамазанова и Вадима Старова Вадима, являющимися руководителями организации.

Помимо этого, из материалов средств массовой информации следует, что Рамазанов имеет «связи» и близких родственников в органах судебной власти. В частности, следует отметить, что его родной дядя Рамазанов Фаим является председателем Дёмского районного суда и «другом» председателя Верховного Суда Республики Башкортостан – Тарасенко М.И., что позволяет этим гражданам с легкостью избегать предусмотренной действующим законодательством ответственности.

Депутатский запрос

Сегодня в распоряжении редакции поступил запрос от Игоря Анаских в Генпрокуратуру и Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции с просьбой с просьбой взять данную ситуацию под личный контроль и, в случае выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации, привлечь виновных лиц к установленной ответственности.

Согласно запросу, «деятельность данной организованной преступной группы по хищению бюджетных средств в особо крупных размерах обладает признаками преступлений, предусмотренных статьей 159 («Мошенничество»), статьей 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса Российской Федерации, а также иных положений уголовного законодательства»

«Рамазанов и Старов могут быть причастны к хищению более 1 млрд руб. путем незаконного включения Филипповым, во время работы на посту первого заместителя главы Администрации ГО г. Уфа РБ, домов в программу расселения из аварийного и ветхого жилья. Имея заранее обдуманный умысел на хищение средств из бюджета было организовано незаконное включение ветхого и аварийного жилья в Уфе в региональную программу, которая софинансируется из федерального бюджета, в программу были включены дома в кварталах, переданных аффилированным с Рамазановым и Старовым застройщикам по 12 договорам развития территорий. Дома должны были расселяться за счет застройщиков, которые выкупили право развития по низкой цене, а не за счет бюджета», - указано в запросе.

К сожалению, до сих пор причастные к этой афере находятся на свободе, что вызывает правомерный вопрос – может быть ответ находится в одном из высоких кабинетов? РП будет следить за развитием событий.

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