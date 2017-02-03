Депутатов ущемят в правах

Депутат от «Единой России» Ирина Белых обратила внимание на одну существенную лазейку в нынешнем законодательстве, регулирующем гражданскую «уличную» активность – теперь под общее регулирование попадают и сами встречи депутатов с избирателями. Этот формат все чаще используется в последнее время для организации вполне себе массовых протестных акций, а не просто «встреч во дворе».

Собственно, нашумевшая на днях на Марсовом поле акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви была организована именно как встреча с депутатами Законодательного собрания Северной столицы Борисом Вишневским и Максимом Резником. По действующим нормам закона местные власти просто не имеют права таким встречам препятствовать.

Собственно и сами питерские депутаты в своих комментариях прессе не скрывали, что к формату «встречи с избирателями» были вынуждены прибегнуть именно в силу того, что Смольный никак не давал добро на акцию в «общем порядке».

В пояснительной записке к предполагаемому законопроекту депутат Ирины Белых так же откровенна в аргументах: поправка нужная, поскольку закрывает собой нечаянно образовавшуюся лазейку в Законе, которой уже давно наловчились пользоваться иные ее коллеги.

Встречи депутатов с гражданами, отмечает она, должны согласовываться в общем порядке «в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта».

Тем не менее, как минимум одну поблажку для народных избранников предлагаемая поправка предусматривает. В частности, подать депутату заявку на проведение мероприятия можно будет не за 10 суток, как простому смертному, а за неделю до желаемого часа.

Не говоря уже о том, что нововведение не умаляет и самого депутатского статуса – в случае чего, спросить с такого организатора при «корочке» за нарушение порядка будет сложнее – только согласно общей процедуре предъявления уголовных или административных претензий к депутату.

Наконец, предполагается, что согласование по-прежнему не будет требоваться для встреч с избирателями в специально отведенных местах.

При этом, если верить источникам РБК, перспективы у законопроекта очень и очень не плохие – в Администрации Президента он уже получил одобрение. Чего не скажешь о коллегах депутата-единоросса из числа «системной оппозиции».

Так, издание ссылается на позицию первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Михаила Емельянова, который назвал идею госпожи Белых безумной. «Шум будет такой, что мало не покажется», - интригующе заключил парламентарий.

Еще резче высказался видный парламентарий-коммунист Валерий Рашкин. По его мнению, «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ», да и вообще вся затея изрядно попахивает прямым нарушением Конституции.

К слову, сам Рашкин один из самых активных в этой стезе законодателей – в частности, он выступал организатором ряда встреч с протестующими против строительства храма в парке «Торфянка» на северо-востоке Москвы.

При этом, надо сказать, что Ирина Белых вовсе не первопроходец в деле уравнивания себя и своих коллег с иными заявителями по сути полноценных массовых акций под видом встреч с гражданами.

Так, совсем недавно, в конце 2016 года Мосгордума уже обязала своих депутатов согласовывать мэрию о планируемых акциях не позднее, чем за десять дней до их проведения, а также согласовывать место и время.

Еще один некогда активный организатор массовых встреч с избирателями, экс-депутат Дмитрий Гудков принял такую новость с заметным саркастическим восторгов.

На своей странице в соцсети Фейсбук он заметил, что власть просто-напросто перекроет еще один путь для выхода пара недовольства граждан. «Тем быстрее рванет, - уверен Дмитрий Геннадиевич. - Так что принимайте закон, принимайте, очень правильная и своевременная инициатива».

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