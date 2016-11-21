Дело Улюкаева расследуют депутаты

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин направил запрос (имеется в РП) в аппарат руководителя Госдумы с просьбой рассмотреть вопрос о проведении парламентского расследования в отношении деятельности Алексея Улюкаева на посту главы министерства экономического развития РФ.

По словам Рашкина, дело Улюкаева не рядовой случай, поэтому необходимо задействовать весь инструментарий.

«Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Случай с Улюкаевым создал прецедент - до этого в России никогда не задерживали действующего федерального министра. В связи с этим мною принято решение взять дело на особый контроль и обратится к председателю Госдумы с просьбой вынести на рассмотрение инициативу о начале парламентского расследования», - пояснил РП Валерий Рашкин.

Напомним, что о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева стало известно из сообщения Следственного комитета в ночь на вторник. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства в 02:33 по Москве. В нем говорилось, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело в связи с получением взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития "положительную оценку", позволившую "Роснефти" купить госпакет акций "Башнефти".

Уголовное дело на Алексея Улюкаева возбуждено по статье, которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере семидесятикратной суммы взятки. В случае, если вину министра докажут, то штраф может составить 140 миллионов долларов.

«В народе уже появилась название нынешней экономики – улюкаевщина. Это очень о многом говорит. О многом говорит и уровне ареста: Последний раз действующий министр был арестован в нашей стране в 50-е годы - это было время напряженной внутренней борьбы и переворотов внутри руководства партии. Считаю, что падению улюкаевщины связаны с пересмотром внутренней и внешней политики России, которая освобождается от наследия девяностых», - добавил депутат Рашкин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что сложилась «удручающая и омерзительная по своему характеру» ситуация.

«Хорошавин, потом Белых, потом руководитель Коми. Вся эта цепочка продолжается. Почему не делают выводы? Почему коррупция залезла на такие этажи? Почему нет элементарного контроля со стороны народных избранников, депутатов? Нет и контроля трудовых коллективов», — добавил политик.

Согласно Федеральному закону о парламентском расследовании, его целями является обеспечение парламентом контроля деятельности Правительства Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов, не являющихся органами государственной власти, а также органов местного самоуправления по устранению причин и последствий событий.

Формально и содержательно парламентское расследование значительно отличается от расследования, проводимого уполномоченными на то органами государства. Парламент в ходе расследования не может принимать решений, имеющих уголовно-правовые последствия, а может лишь констатировать нарушения закона и передать материалы компетентным структурам, которые обязаны их рассмотреть и в случае необходимости провести уже полноценное расследование. Депутат Валерий Рашкин надеется, что инициированное им расследование поможет официальному следствию.

«Следствие занято отдельными эпизодами деятельности Алексея Улюкаева, но я уверен, что их гораздо больше. Нужно расследовать всю деятельность министра к которой имеется ряд вопрос. Надеюсь, что председатель Госдумы и думское большинство поддержит инициативу и мы совместно с следственными органами сможем распутать преступный клубок возможно тянущийся и к другим высокопоставленным чиновникам», - уверен депутат.

По мнению адвоката Олега Сухова, арест господина Улюкаева служит наглядным подтверждением того, что власти начинают реальный поворот в сторону построения правового государства и системной борьбы с коррупцией. Факт того, что произошедшее в глазах общества может поставить под сомнение результаты сделки по приватизации «Башнефти», убедительно свидетельствует в пользу готовности государства продолжить борьбу со взятками в высших эшелонах власти, несмотря на возможный репутационный и экономический урон.

«В качестве максимально возможного наказания по ч.6 ст. 290 закон предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового. В случае, если вину министра докажут, то штраф может составить 140 миллионов долларов», - пояснил РП адвокат..

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