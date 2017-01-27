Давай, Госдеп, до свидания!

Сразу несколько высокопоставленных чиновников Государственного департамента США подали в отставку. Об этом сообщил The Washington Post. Издание называет это массовым исходом старших должностных лиц, которые не хотят оставаться в Госдепе в эру Трампа.

«Это самый большой одновременный уход из всех, что можно вспомнить», сказал Дэвид Уэйд, который служил в Госдепе в качества начальника штаба заместителя госсекретаря США Джона Керри.

Новый президент – новый Госдепартамент. По стандартам любого процесса передачи власти, прежняя администрация в координации с новой попросила всех сотрудников из числа политических назначенцев написать прошения об отставке, пояснил журналистам механизм и. о. главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер. Дело в том, что все руководящие должности в Госдепе считаются политическими, кандидатов на эти должности предлагает новый президент.

Обычно те сотрудники, которые уходят в отставку – формально пишут заявления, но потом продолжают работу на других должностях, либо же уходят на пенсию, если пожелают. Однако нынешний исход, похоже, приведет к серьезному обновлению властных политических элит США.

Как рассказал Ричард Баучер, который служил в качестве пресс-секретаря Государственного департамента при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс, до того времени, как новая администрация вступит в должность, по традиции старшие должностные лица работают с новой командой, чтобы увидеть, кто придет им на смену и на какие другие должности они сами могли бы перейти, чтобы продолжить работу.

Но в этот раз все пошло не так. Целому ряду чиновников из внешнеполитического ведомства дали понять: после смены Администрации их не будут просить продолжать работу, а их кандидатуры не будут внесены на рассмотрение в Сенат.

Из знакомых россиянам имен Госдеп покинет Виктория Нуланд, которая курировала работу по Европе и Евразии. Из других имен - Джентри Смит, который возглавлял Управление по делам зарубежных миссий, помощник госсекретаря США по консульским делам Мишель Бонд, директор Управления по делам иностранных представительств Джентри О. Смит, помощник госсекретаря США по дипломатической безопасности Грегори Старра, директор Бюро иностранных строительных операций Лидия Мунис и другие. Как видим – почти все внешнеполитическое руководство Госдепа будет обновлено.

«Дипломатическая безопасность, консульские дела - это не то, что существует вне Департамента, в этих областях ошибки слишком быстро становятся вопросом жизни и смерти», - сказал Дэвид Уэйд. Он назвал исход чиновников большой потерей. «Это все - слишком сложные люди, чтобы было так просто заменить их».

Уход некоторых сотрудников и вовсе стал неожиданностью для Госдепартамента. Например, Патрик Кеннеди, заместитель Государственного департамента по вопросам управления. Внутри отдела спорят, ушел ли он по собственному желанию или был вытеснен приходящей командой Трампа.

Среди ушедших чиновников были разные люди – многие работали не при одном президенте, не важно, будь он республиканец или демократ. Похоже, этим жестом Дональд Трамп дал понять, что всерьез решил изменить Америку. По меньшей мере, в той ее части, которая общается с внешним миром. Бывшие коллеги ушедших чиновников переживают, что так просто ценные дипломатические кадры подобрать не удастся. По всей видимости, Трамп будет предлагать на эти места кандидатов, ранее не имевших подобного опыта. Как отмечают эксперты, велика вероятность, что это будут люди «с критическими взглядами». Что ж, если они будут смотреть на мир так же, как и сам Дональд Трамп – подобное обновление миру пойдет только на пользу.

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