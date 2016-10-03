США дали отмашку террористам

Депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев (ЛДПР) направил запрос секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву (имеется в распоряжении РП) обратить внимания на агрессивные заявления Госдепа США и дать указание усилить деятельность соответствующих служб для максимальной защиты россиян от возможных террористических угроз. По словам Сухарева, заявления официального представителя внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки может оказать не пустой угрозой.

Напомним, 29 сентября текущего года Джон Кирби, официальный представитель Госдепа США, заявил, что в случае отказа российской стороны от сотрудничества с США, последствия будут негативными. В частности, Кирби фактически призвал боевиков радикального толка активизировать свою террористическую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе нанести «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам». По словам Джона Кирби, Россия на территории Сирийской Республики «продолжит отправлять домой военных в мешках для тел» и «терять ресурсы, возможно, даже самолеты».

«К сожалению, наши американские «партнеры» уже не впервые пытаются выстроить курс действий по урегулированию сирийского конфликта вопреки действующему международному праву, с позиции силы и в интересах исключительно американской стороны, при этом не принимая в расчет неприкосновенность суверенитета иностранного государства и необходимость согласования всех действий на территории Сирийского государства в рамках Совета Безопасности ООН, в связи с чем только дестабилизируют международную обстановку.

Так, высказывания представителей Госдепа США уже не впервые вызывают резонанс в мировом сообществе, в том числе в связи с игнорированием принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, который США подписали и ратифицировали в числе одних из первых государств», - пояснил РП депутат Госдумы Иван Сухарев.

В беседе с «Русской Планетой» он отметил, что, учитывая неоднозначную позицию Соединенных Штатов Америки в связи с урегулированием сирийского кризиса и их возможное сотрудничество с радикальными группировками, а также принимая во внимание последние заявления директора ЦРУ США Джона Бреннана о том, что Москва является противником Вашингтона «в целом ряде сфер», Сухарев и обратился к компетентным государственный органам.

Основания более чем весомые: уже на следующий день после заявления представителя Госдепа, ряд террористических исламистских организаций объявили «День гнева и протеста». Протеста – против возобновления военных действий в районе осажденного войсками Башара Асада города Алеппо, действующими при поддержке российских ВКС.

Американцы готовы на террор

Генерал майор ФСБ Юрий Сапунов пояснил, что американцы могут нам, конечно, угрожать, но бояться – это не про российских граждан. И всё же меры безопасности необходимо соблюдать всем, это нормально. Та истерия, которая сейчас происходит, она в чём-то обоснована, с американцами у нас трения на профессиональном уровне происходят, в военно-политическом особенно. Понятно, что американцы способны в наш адрес какие-то гадости смоделировать и осуществить.

«Комментарий определённый. Сейчас надо вести себя чётко, сдержанно, не поддаваться этой истерии, но соблюдать меры определенной безопасности, кстати, личной в том числе. Я хочу заверить, что российские спецслужбы как никогда работают и пашут в три смены, 24 часа в сутки, чтобы не допустить и не пропустить какую-нибудь оперативную информацию, касающуюся нашей национальной безопасности», отметил Юрий Сапунов.

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович отметил, что конечно, никаких прогнозов не даёт, но сам факт осложнения отношений по поводу Сирии на лицо. Американцы пытаются нас напугать всякими способами, в том числе и этим «Днём мести». Причём открыто говорит представитель Пентагона и Госдепа США. На моей памяти такое впервые происходит в международных отношениях. И правильно наш МИД очень жёстко ответил на такие заявления.

«Мне кажется, наши коллеги ещё с того периода времени, когда я работал в органах госбезопасности, прекрасно понимают, не стоит готовиться к одному дню. Они ведут постоянную работу, ни на день, ни на ночь не прекращающуюся. И вот такая кропотливая агентурная работа, разведка, контрразведка эффективные и хорошие плоды свои приносят. Вы же сами понимаете, что все объекты под охрану не возьмёшь, и всех граждан, особенно находящихся за рубежом, не защитишь. И посмотрите крайнее выступление руководителя ФСБ, этот вопрос по борьбе с терроризмом постоянно рассматривается, на каждой встрече, на всех совещаниях», отметил Зданович.

«Мы, - продолжает генерал-лейтенант ФСБ,- прилагаем все усилия в этом направлении, и я надеюсь, что наши американские коллеги нам незамедлительно сообщат, если будут располагать какой-то оперативной информацией о готовящихся преступлениях. Это нормально, по-человечески и по-офицерски. Это вопрос гуманности. А вот если они нас не проинформируют по таким вопросам, это будет полное кощунство, двойные, тройные и уж не знаю какие ещё стандарты. А о морали тогда говорить вообще не придётся»

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