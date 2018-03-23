Чистилище по-депутатски

Как вы, наверное, знаете, вчера сразу несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого: комиссия приняла мудрое решение оставить самого толкового депутата руководить комитетом по международным делам, а вот журналисток, вцепившихся в Слуцкого мертвой хваткой - отчитали за подлог и фантазии.

Не получив в итоге лавров сокрушителей государственных деятелей, несколько СМИ решили объявить бойкот всей центральной законодательной власти. «Мы к вам ни ногой, пока вы не выгоните Слуцкого». Слуцкий, по их мнению, сексуальный извращенец, пытавшийся заманить в койку юные либеральные дарования.

Вот что в своем заявлении написала редакция сайта «Медуза»:

«Мы знаем, что обвинения в его адрес подтверждены несколькими независимыми друг от друга неанонимными источниками, а также аудиозаписью. Мы знаем, что Слуцкий отказывается признавать эти обвинения, высмеивает их и не собирается извиняться. Мы знаем: если Слуцкий сохранит свое кресло, а его действия останутся без последствий, он будет продолжать домогаться женщин снова и снова. И не только он. Мы знаем: Леонид Слуцкий должен сдать мандат сам — или его должны заставить это сделать».

Вот так – ни много ни мало. Среди бойкотирующих Госдумы СМИ – весь цвет либеральной мысли: это и «Дождь», и РБК, и Медуза – всего более 20. Некоторые из этих СМИ финансируются косвенно или напрямую известным радетелем за европейские ценности Михаилом Борисовичем Ходорковским.

В беседе с РП писатель Игорь Молотов пояснил, что все последующие годы после освобождения МБХ «шатает» ненавистный режим, тратя немалые деньги на политические авантюры: то объявит себя Лениным на пару с фрик-бизнесменом Чичваркиным, то поддержит сиделиц из Pussy Riot. Другое дело, что Михаил Борисович, полностью оторванный от российских реалий, вполне ориентируется в западной политической повестке.

«В результате таких искусственных скандалов влиятельные люди в кино, политике и бизнесе были посрамлены и уничтожены: актеров вымарывали из уже отснятых кинолент, с продюсерами разрывали контракты, а политики уходили в отставку», - считает писатель Игорь Молотов. — «Конечно, сексуальное насилие недопустимо!» - продолжает он. — «Но домогательством можно назвать любой комплимент, сказанный в адрес женщины».

«Самое главное, что в случае с «харрасментом» мы ступаем на зыбкую почву лжи и провокаций. Страшное слово на букву Х уже загубило многие карьеры по ту сторону океана. И вот спустя год маховик американского харрасмента раздувают в столице России. Можно бы было назвать это обезьянничеством, но последние события показывают, что дело приняло именно и только политический оборот», - заявил писатель.

На этом фоне очень позитивно и взвешено выглядит решение Вячеслава Володина объявить ответный бойкот либеральным СМИ, приостановив их аккредитацию в Государственной Думе. «Ведомости» пишут, что в ответ на бойкот со стороны журналистского сообщества Госдума отменила аккредитацию корреспондентов, чьи СМИ отказались работать в нижней палате. По словам представителя аппарата Думы, сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного - Znak.com и семи - телеканала «Дождь».

Политолог Сергей Аксенов считает, что в скандале с бойкотом, который некоторые СМИ объявили Госдуме, есть повод, предлог, и есть цель. Повод — домогательства, мнимые или реальные, выглядят как обезъянничание с Запада. Скандал с участием Харви Ванштейна послужил нашим «отсталым», вторичным, но желающим стать первыми ученицами в классе, журналистам, этаким примером, моделью. Как в Голливуде! Недаром в пул бойкотеров вошли в основном либеральные СМИ: «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», RTVI.

«Что касается целей, то тут разные СМИ и их руководители могут иметь разные мотивы. Так, двое из них, главреды радиостанций, Алексей Венедиктов и Сергей Доренко, работают по сути, в женском коллективе. Потворствовать фобиям и желаниям своих сотрудниц этим имеющим репутацию ловеласов мужчинам - выгодно. Видите, я наступил на горло своей мужской солидарности, а все ради вас, девочки, скажут они на планерке. А теперь работать, шнеля-шнеля... Ничего личного, только бизнес. Впрочем, Доренко оказался умнее — на Думу наехал, но в общем бойкоте участвовать не стал. Ограничился только Слуцким», - отметил эксперт.

По словам Аксенова, характерно, что и русская служба ВВС, чья корреспондентка Фарида Рустамова оказалась чуть ли не главной свидетельницей обвинения Слуцкого — она единственная, кто представил публике вещдок — аудиозапись разговора с депутатом, от бойкота также воздержалась. Заварила кашу и в кусты. Кажется, эти русские опять приняли все за чистую монету и решили стать святее папы римского, хохочут где-нибудь на берегах Темзы.

«Предположу, что основной целью бойкота для большинства СМИ был банальный пиар самих себя. В то, что они смогут прогнуть Думу - они не верили. А вот показать себя, да, хотели. Вот, мол, мы какие «ершистые». А потом, когда все уляжется, просто продолжить работать, как ни в чем не бывало. Ответственность за свои слова и поступки у этой публики еще ниже, чем у чиновников. В этом смысле ответный бессрочный бойкот журналистов со стороны Госдумы - полезный шаг. Пусть учатся отвечать за базар», - резюмировал политолог.

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