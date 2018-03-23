Чистилище по-депутатски

Либеральные СМИ объявили бойкот Государственной Думе
Как вы, наверное, знаете, вчера сразу несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого: комиссия приняла мудрое решение оставить самого толкового депутата руководить комитетом по международным делам, а вот журналисток, вцепившихся в Слуцкого мертвой хваткой - отчитали за подлог и фантазии.
Не получив в итоге лавров сокрушителей государственных деятелей, несколько СМИ решили объявить бойкот всей центральной законодательной власти. «Мы к вам ни ногой, пока вы не выгоните Слуцкого». Слуцкий, по их мнению, сексуальный извращенец, пытавшийся заманить в койку юные либеральные дарования.
Вот что в своем заявлении написала редакция сайта «Медуза»:
«Мы знаем, что обвинения в его адрес подтверждены несколькими независимыми друг от друга неанонимными источниками, а также аудиозаписью. Мы знаем, что Слуцкий отказывается признавать эти обвинения, высмеивает их и не собирается извиняться. Мы знаем: если Слуцкий сохранит свое кресло, а его действия останутся без последствий, он будет продолжать домогаться женщин снова и снова. И не только он. Мы знаем: Леонид Слуцкий должен сдать мандат сам — или его должны заставить это сделать».
Вот так – ни много ни мало. Среди бойкотирующих Госдумы СМИ – весь цвет либеральной мысли: это и «Дождь», и РБК, и Медуза – всего более 20. Некоторые из этих СМИ финансируются косвенно или напрямую известным радетелем за европейские ценности Михаилом Борисовичем Ходорковским.
В беседе с РП писатель Игорь Молотов пояснил, что все последующие годы после освобождения МБХ «шатает» ненавистный режим, тратя немалые деньги на политические авантюры: то объявит себя Лениным на пару с фрик-бизнесменом Чичваркиным, то поддержит сиделиц из Pussy Riot. Другое дело, что Михаил Борисович, полностью оторванный от российских реалий, вполне ориентируется в западной политической повестке.
«В результате таких искусственных скандалов влиятельные люди в кино, политике и бизнесе были посрамлены и уничтожены: актеров вымарывали из уже отснятых кинолент, с продюсерами разрывали контракты, а политики уходили в отставку», - считает писатель Игорь Молотов. — «Конечно, сексуальное насилие недопустимо!» - продолжает он. — «Но домогательством можно назвать любой комплимент, сказанный в адрес женщины».
«Самое главное, что в случае с «харрасментом» мы ступаем на зыбкую почву лжи и провокаций. Страшное слово на букву Х уже загубило многие карьеры по ту сторону океана. И вот спустя год маховик американского харрасмента раздувают в столице России. Можно бы было назвать это обезьянничеством, но последние события показывают, что дело приняло именно и только политический оборот», - заявил писатель.
На этом фоне очень позитивно и взвешено выглядит решение Вячеслава Володина объявить ответный бойкот либеральным СМИ, приостановив их аккредитацию в Государственной Думе. «Ведомости» пишут, что в ответ на бойкот со стороны журналистского сообщества Госдума отменила аккредитацию корреспондентов, чьи СМИ отказались работать в нижней палате. По словам представителя аппарата Думы, сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного - Znak.com и семи - телеканала «Дождь».
Политолог Сергей Аксенов считает, что в скандале с бойкотом, который некоторые СМИ объявили Госдуме, есть повод, предлог, и есть цель. Повод — домогательства, мнимые или реальные, выглядят как обезъянничание с Запада. Скандал с участием Харви Ванштейна послужил нашим «отсталым», вторичным, но желающим стать первыми ученицами в классе, журналистам, этаким примером, моделью. Как в Голливуде! Недаром в пул бойкотеров вошли в основном либеральные СМИ: «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», RTVI.
«Что касается целей, то тут разные СМИ и их руководители могут иметь разные мотивы. Так, двое из них, главреды радиостанций, Алексей Венедиктов и Сергей Доренко, работают по сути, в женском коллективе. Потворствовать фобиям и желаниям своих сотрудниц этим имеющим репутацию ловеласов мужчинам - выгодно. Видите, я наступил на горло своей мужской солидарности, а все ради вас, девочки, скажут они на планерке. А теперь работать, шнеля-шнеля... Ничего личного, только бизнес. Впрочем, Доренко оказался умнее — на Думу наехал, но в общем бойкоте участвовать не стал. Ограничился только Слуцким», - отметил эксперт.
По словам Аксенова, характерно, что и русская служба ВВС, чья корреспондентка Фарида Рустамова оказалась чуть ли не главной свидетельницей обвинения Слуцкого — она единственная, кто представил публике вещдок — аудиозапись разговора с депутатом, от бойкота также воздержалась. Заварила кашу и в кусты. Кажется, эти русские опять приняли все за чистую монету и решили стать святее папы римского, хохочут где-нибудь на берегах Темзы.
«Предположу, что основной целью бойкота для большинства СМИ был банальный пиар самих себя. В то, что они смогут прогнуть Думу - они не верили. А вот показать себя, да, хотели. Вот, мол, мы какие «ершистые». А потом, когда все уляжется, просто продолжить работать, как ни в чем не бывало. Ответственность за свои слова и поступки у этой публики еще ниже, чем у чиновников. В этом смысле ответный бессрочный бойкот журналистов со стороны Госдумы - полезный шаг. Пусть учатся отвечать за базар», - резюмировал политолог.Далее в рубрике Обошлось без «Нежданчика»Как проходила пиар-акция российского «супероружия» Читайте в рубрике «Власть» Макаревич назвал россиян дебиламиПочему участившиеся негативные высказывания творческой богемы о России – это хорошо
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