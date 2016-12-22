Чеченский спецназ готов защитить послов
Рамзан Кадыров / Григорий Сысоев, РИА

Рамзан Кадыров / Григорий Сысоев, РИА "Новости"

Депутат Сухарев предлагает закрепить бойцов сил специального назначения за сотрудникам диппредставительств

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в МИД и МВД России запрос с просьбой рассмотреть возможность обеспечить безопасность российских дипломатов силами специального назначения, сообщает RT. 

По словам парламентария, чудовищное по своему цинизму убийство российского посла в Турции требует самых оперативных и жёстких мер. По его словам, в некоторых государствах представительства России подвергались нападениям, а жизнь послов и других сотрудников дипкорпуса находится под угрозой.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен террористом во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Как выяснилось позже, в дипломата стрелял террорист, поддерживающий боевиков в Алеппо. Президент России Владимир Путин назвал преступление провокацией, направленной на срыв мирного процесса в Сирии и нормализации турецко-российских отношений. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил возможность усиления безопасности дипломатического корпуса.

«Это был удар по России, — считает Сухарев. — Террористы хотели ослабить нас, вселить ужас, отказаться от борьбы с терроризмом. Убийство посла Андрея Карлова — это большая потеря. Ещё недавно он встречал делегацию ЛДПР в Анкаре. Человек самых высоких идеалов, Карлов отдавал все силы на укрепление российско-турецких отношений. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы такое больше не повторилось».

Депутат подчеркнул, что в некоторых недружественных странах российские послы и сотрудники дипломатических представительств фактически становятся заложниками. По словам Сухарева, где-то хромает безопасность, а где-то позиция государства может подталкивать к террористическим актам против россиян.

«Давайте говорить прямо: есть государства, где на уровне правительств идёт антироссийская пропаганда. Достаточно посмотреть, кто радовался гибели Андрея Карлова. Есть страны, в которых по ряду причин просто не безопасно — там идёт война или действуют террористические организации. Там я предлагаю усиливать безопасность российскими бойцами спецназа», — отметил Сухарев.

Все логично и все правильно. Думая о тех, кто будет защищать послов – на ум приходит чеченский спецназ, который давно хочет показать себя в деле в борьбе с шайтанами.

Почему именно чеченский? Для этого надо посмотреть как проходит обучение «боевой пехоты Путина»

Соединения спецназа Чечни — наиболее подготовленные силы для проведения операций такого рода: республика стала одним из международных центров по подготовке сил специального назначения. Для этого в Гудермесе создан уникальный по оснащению комплекс подготовки спецназа, аналогичного которому пока нет в России. Центры, подобные гудермесскому в Чечне, в мире уже существуют. Например, инструкторская группа из ЧР неоднократно обменивалась опытом в Иордании, где проводили учения по отработке элементов огневой подготовки в помещениях с использованием пистолета, автомата и снайперской винтовки.

Королевский центр подготовки подразделений специального назначения в Иордании является одним из крупнейших международных центров, где проводят учения спецназовцы из разных стран. На его территории расположено порядка 50 разных стрельбищ, а внутри центра построено более 10 учебных городов. На любом из объектов полигона можно выполнять упражнения с боевой стрельбой и применением практически любых спецсредств, комплекс адаптирован для учений и днем, и ночью. Есть возможность выполнения различных заданий с использованием боевых вертолетов и другой спецтехники.

Кроме того, Королевский центр проводит ежегодные соревнования бойцов спецназа, которые собирают представителей со всего мира. В программу соревнований входят такие нормативы, как бросок на 150 м и стрельба из автомата на 300 м, стрельба по появляющимся целям, скоростной подъем на 8-й этаж и стрельба под углом 45–60 градусов, штурм здания с боевой стрельбой, штурм самолета со стрельбой маркерными бое­припасами, бой в городских условиях с боевой стрельбой, ночной бой в здании с маркерным оружием, марш по горной местности с пятью огневыми рубежами, включая стрельбу из снайперской винтовки и крупнокалиберного оружия.

Чеченский спецназ, который представлял Россию на ежегодном турнире подразделений специального назначения, проводимом на призы короля Иордании, занял первое место. Несколько лет подряд в международном соревновании спецподразделений побеждала команда Китая, но в этом году высшую награду завоевала именно российская команда.

Напомним, что в команду, представлявшую Россию, вошли бойцы чеченского спецназа, прошедшие очень жесткий отбор. Им пришлось продемонстрировать уровень не только физической, но и психологической готовности к выполнению заданий. Отдельное внимание обращали на стрессоустойчивость бойцов и способность работать в команде. Результат был ошеломительный, что говорит о серьезном подходе чеченских военных специалистов к обучению подразделений именно такого типа.

Охрану российских послов если и кому доверять, то чеченцам. Эти парни знают как работать и с людьми, и с шайтами.

Теги:
Организации: Дума, МИД
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