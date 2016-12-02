Будет ли шоу продолжаться?
фото: Gazeta.Ru

фото: Gazeta.Ru

Пламенные борцы с коррупцией получили отрезвляющий окрик из Кремля

Борьба с коррупцией в России уже давно превратилась в объект насмешек. Помните, как в фильме «День выборов -2»: «Построим дороги, поборем коррупцию…». Извечные обещания всех российских политиков, которые в итоге оказываются невыполнимыми. И порой причиной тому становится то, что великие асфальтоукладчики и ревностные борцы с мздоимством сами являются мошенниками.

Правда, граждане узнают об этом не сразу. Сначала чиновник или глава региона работает и даже пользуется доверием президента. Но в один миг, где-то ближе к ночи, к нему в квартиру приходят люди в погонах и обнаруживают чемоданы, набитые валютой. Совершенно случайно на месте происшествия оказываются отрабатывающие свой хлеб журналисты государственных каналов и скандальных интернет-изданий.

А дальше вся страна узнает, что нечестный слуга закона или народа не гнушался брать в таких количествах, что дыхание перехватывает. Органы правопорядка бодро рапортуют об успехах и отчитываются о прекрасных показателях: выявлено — столько-то, задержано — столько-то, изъято — столько денег, что сумму неприлично произносить вслух. Ну а российский обыватель, смотря на это все по телевизору, сидит и медленно сползает от удивления с дивана.

Нет, зритель не верит в то, что борьба с коррупцией действительно идет. Просто из-за вала новостей о выявлении все новых и новых махинаторов в системе управления государством в голове у него рождается мысль: «Так ведь все одинаковые! Никому в этой стране доверять нельзя!». Придешь к чиновнику бумажки подавать, а он у тебя обязательно взятку попросит. Придешь к следователю — и ему на лапу дать нужно, а уж про учителей – и говорить нечего.

Вот такой маразм получается при освещении федеральными СМИ героических подвигов следственных органов и ФСБ, которая, к слову, должна в первую очередь бороться с иностранной разведкой, а не выслеживать министров. Вся официальная информация с печатью «Борьба с коррупцией», превратилась в нечто сакральное и непогрешимое.

Долгожданное отрезвление

Однако 1 декабря 2016 года забрезжила надежда, что после очередного окрика из Кремля, обращенного к «перестаравшимся», ситуация вернется в рамки здравого смысла. «У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов», — вот такой пассаж услышали насупленные генералы от бывшего КГБэшника Владимира Путина.

«Хочу обратить на это ваше внимание. Борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества», — подчеркнул гарант Конституции в послании к Федеральному собранию.

«Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти. Однако тоже хотел бы обратить на это внимание: до решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или не виновности человека», — заявил президент, и в этом момент должны были прозвучать аплодисменты, потому что о презумпции невинности в пылу антикоррупционной битвы многие забыли.

Как известно, Путин дважды позволил себе нарушить этот конституционный принцип, защищающий права честных людей и отъявленных негодяев. Первый раз — президент пообещал «мочить» чеченских террористов, а второй раз — посадить в тюрьму очкарика Михаила Ходорковского. Заметим, что оба отступления от правовой этики были вполне оправданы. Но больше такими вещами Путин не увлекался и спустя несколько лет сжалился над матерью нефтяного воротилы.

«В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих честные, порядочные люди, работающие на благо страны», — наконец-то мы услышали эти отрезвляющие разум слова. Не все чиновники и полицейские — законченные сволочи. Казалось бы, элементарный гештальт, но почему в нашем обществе укоренилось совершенно иное мнение? Возвращаемся к фразе: «Борьба с коррупцией — это не шоу».

Неутешительные итоги

Антикоррупционные потуги государства для «Русской Планеты» оценил член совета Адвокатской палаты Татарстана Тимур Баязитов. По его словам, с одной стороны, власти предпринимают меры превентивного характера (контроль за доходами и расходами), а с другой — в законодательстве сохраняются очевидные пробелы.

«В частности, это касается регламентирования антикоррупционной экспертизы. Устранение выявленных в ходе проверок факторов, способствующих совершению преступления, не является обязательным. Равным образом обращает на себя внимание то, что этой процедуре подвергаются только вновь принимаемые нормативно-правовые акты. В результате документы, разработанные до начала применения антикоррупционной экспертизы, продолжают сохранять в себе деструктивные элементы», — сетует Баязитов

По поводу шоу, которое устраивают следственные органы, у юриста тоже есть комментарий: «Много вопросов вызывает и правоприменительная практика. По данным за 2012 год, треть всех осужденных за получение взятки составляли врачи и учителя, а в случае 60 % всех выявленных эпизодов соответствующих преступлений речь шла о суммах в размере 5–10 тысяч рублей!».

«Сами по себе факты привлечения коррупционеров к ответственности и проведение соответствующих информационных кампаний не приведут к изменению ситуации. Потребуются серьезные изменения в кадровой политике, в том числе — за счет закрепления в законодательстве более совершенных процедур отбора, ротации и проверки кадров», — отметил Баязитов.

Итак, подведем неутешительные итоги войны против коррупции, которую объявил бывший президент Дмитрий Медведев:

— антикоррупционное законодательство РФ не отличается высокой эффективностью, а правоприменительная практика оставляет желать лучшего;

— за решетку в основном попадают мелкие взяточники;

— крупные бюрократы перестали быть неприкосновенными, но случаев нарушения закона столько, что мест в СИЗО для всех не хватит;

— вместо серьезной борьбы с коррупционными преступлениями, правоохранительные органы и спецслужбы используют каждый «успех» для самопиара;

— в итоге в российском обществе сложилось представление, что все чиновники — отпетые мошенники, не желающие работать. Такое представление о госслужащих не соответствует реальному положению дел и разжигает ненависть к этой социальной группе, что является уголовным преступлением;

— средства массовой информации, вместо попыток разобраться в каждом инциденте и понять, по какой причине коррупционер столько времени занимал свой высокий пост и почему он, как полный идиот, хранил дома наличные, трубят о победе справедливости и закона.

Теги:
Места: Россия
От внешнего к внутреннему Далее в рубрике От внешнего к внутреннемуОчередное Послание российского лидера Федеральному собранию оказалось от первой до последней буквы посвящено делам насущным

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО