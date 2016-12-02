Будет ли шоу продолжаться?

Борьба с коррупцией в России уже давно превратилась в объект насмешек. Помните, как в фильме «День выборов -2»: «Построим дороги, поборем коррупцию…». Извечные обещания всех российских политиков, которые в итоге оказываются невыполнимыми. И порой причиной тому становится то, что великие асфальтоукладчики и ревностные борцы с мздоимством сами являются мошенниками.

Правда, граждане узнают об этом не сразу. Сначала чиновник или глава региона работает и даже пользуется доверием президента. Но в один миг, где-то ближе к ночи, к нему в квартиру приходят люди в погонах и обнаруживают чемоданы, набитые валютой. Совершенно случайно на месте происшествия оказываются отрабатывающие свой хлеб журналисты государственных каналов и скандальных интернет-изданий.

А дальше вся страна узнает, что нечестный слуга закона или народа не гнушался брать в таких количествах, что дыхание перехватывает. Органы правопорядка бодро рапортуют об успехах и отчитываются о прекрасных показателях: выявлено — столько-то, задержано — столько-то, изъято — столько денег, что сумму неприлично произносить вслух. Ну а российский обыватель, смотря на это все по телевизору, сидит и медленно сползает от удивления с дивана.

Нет, зритель не верит в то, что борьба с коррупцией действительно идет. Просто из-за вала новостей о выявлении все новых и новых махинаторов в системе управления государством в голове у него рождается мысль: «Так ведь все одинаковые! Никому в этой стране доверять нельзя!». Придешь к чиновнику бумажки подавать, а он у тебя обязательно взятку попросит. Придешь к следователю — и ему на лапу дать нужно, а уж про учителей – и говорить нечего.

Вот такой маразм получается при освещении федеральными СМИ героических подвигов следственных органов и ФСБ, которая, к слову, должна в первую очередь бороться с иностранной разведкой, а не выслеживать министров. Вся официальная информация с печатью «Борьба с коррупцией», превратилась в нечто сакральное и непогрешимое.

Долгожданное отрезвление

Однако 1 декабря 2016 года забрезжила надежда, что после очередного окрика из Кремля, обращенного к «перестаравшимся», ситуация вернется в рамки здравого смысла. «У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов», — вот такой пассаж услышали насупленные генералы от бывшего КГБэшника Владимира Путина.

«Хочу обратить на это ваше внимание. Борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества», — подчеркнул гарант Конституции в послании к Федеральному собранию.

«Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти. Однако тоже хотел бы обратить на это внимание: до решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или не виновности человека», — заявил президент, и в этом момент должны были прозвучать аплодисменты, потому что о презумпции невинности в пылу антикоррупционной битвы многие забыли.

Как известно, Путин дважды позволил себе нарушить этот конституционный принцип, защищающий права честных людей и отъявленных негодяев. Первый раз — президент пообещал «мочить» чеченских террористов, а второй раз — посадить в тюрьму очкарика Михаила Ходорковского. Заметим, что оба отступления от правовой этики были вполне оправданы. Но больше такими вещами Путин не увлекался и спустя несколько лет сжалился над матерью нефтяного воротилы.

«В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих честные, порядочные люди, работающие на благо страны», — наконец-то мы услышали эти отрезвляющие разум слова. Не все чиновники и полицейские — законченные сволочи. Казалось бы, элементарный гештальт, но почему в нашем обществе укоренилось совершенно иное мнение? Возвращаемся к фразе: «Борьба с коррупцией — это не шоу».

Неутешительные итоги

Антикоррупционные потуги государства для «Русской Планеты» оценил член совета Адвокатской палаты Татарстана Тимур Баязитов. По его словам, с одной стороны, власти предпринимают меры превентивного характера (контроль за доходами и расходами), а с другой — в законодательстве сохраняются очевидные пробелы.

«В частности, это касается регламентирования антикоррупционной экспертизы. Устранение выявленных в ходе проверок факторов, способствующих совершению преступления, не является обязательным. Равным образом обращает на себя внимание то, что этой процедуре подвергаются только вновь принимаемые нормативно-правовые акты. В результате документы, разработанные до начала применения антикоррупционной экспертизы, продолжают сохранять в себе деструктивные элементы», — сетует Баязитов

По поводу шоу, которое устраивают следственные органы, у юриста тоже есть комментарий: «Много вопросов вызывает и правоприменительная практика. По данным за 2012 год, треть всех осужденных за получение взятки составляли врачи и учителя, а в случае 60 % всех выявленных эпизодов соответствующих преступлений речь шла о суммах в размере 5–10 тысяч рублей!».

«Сами по себе факты привлечения коррупционеров к ответственности и проведение соответствующих информационных кампаний не приведут к изменению ситуации. Потребуются серьезные изменения в кадровой политике, в том числе — за счет закрепления в законодательстве более совершенных процедур отбора, ротации и проверки кадров», — отметил Баязитов.

Итак, подведем неутешительные итоги войны против коррупции, которую объявил бывший президент Дмитрий Медведев:

— антикоррупционное законодательство РФ не отличается высокой эффективностью, а правоприменительная практика оставляет желать лучшего;

— за решетку в основном попадают мелкие взяточники;

— крупные бюрократы перестали быть неприкосновенными, но случаев нарушения закона столько, что мест в СИЗО для всех не хватит;

— вместо серьезной борьбы с коррупционными преступлениями, правоохранительные органы и спецслужбы используют каждый «успех» для самопиара;

— в итоге в российском обществе сложилось представление, что все чиновники — отпетые мошенники, не желающие работать. Такое представление о госслужащих не соответствует реальному положению дел и разжигает ненависть к этой социальной группе, что является уголовным преступлением;

— средства массовой информации, вместо попыток разобраться в каждом инциденте и понять, по какой причине коррупционер столько времени занимал свой высокий пост и почему он, как полный идиот, хранил дома наличные, трубят о победе справедливости и закона.

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