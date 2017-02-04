Большой разговор с Лукашенко

В минувшую пятницу президент Белоруссии немало удивил россиян, высказав в адрес нашей страны целый ворох претензий. И даже перешел от слов к делу, подав в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти, а также предложив возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора. Какая муха ужалила Александра Григорьевича и главное - как скоро у него это пройдет?

Разберемся в сути претензий, которые Лукашенко высказал в ходе встречи с журналистами и представителями общественности под названием «Большой разговор с президентом». Одной из главных тем для «наезда» стала нефть. Белоруссия, как дал понять Лукашенко, независимостью за нефть не торгует. Маленькая, но гордая Белоруссия под руководством чуткого к нуждам народа и тоже очень гордого президента сможет вполне обойтись и без нефти. Белорусам будет тяжело, признался Лукашенко. «Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами», - добавил он.

Поводом для столь громких заявлений послужило сокращение поставок нефти с российской стороны. Дело в том, что Белоруссия хочет платить за газ в два раза меньше, чем того требует Россия. И весь прошлый год она так и делала – в одностороннем порядке. Россия записывала недоплату в графу «долг», а когда он достиг размера в 550 миллионов долларов, просто урезала поставки нефти. По мнению Лукашенко, это было произведено незаконно. И даже подал в суд - правда, не уточнил, в какой.

Так что подобные нападки только кажутся случайными. Как раз сегодня должны пройти переговоры по нефтегазовым вопросам между нашими странами. Лукашенко даже признался, что намеренно сдерживает себя в выражениях, чтобы не нервировать вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко. Ему же завтра переговоры вести, добавил Лукашенко. Что ж, с таким президентом и правда побелеешь, а потом будешь краснеть и потеть на переговорах.

Лукашенко также упомянул, где Белоруссия, в случае чего, могла бы разжиться нефтью: в Иране или Азербайджане, например. Возможно, именно этот факт толкнул Лукашенко к выдаче Азербайджану россиянина, блогера Александра Лапшина. В Баку его обвиняют в «призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана» за посещение Нагорного Карабаха.

Ополчился президент Белоруссии и на Россельхознадзор, предложив возбудить уголовное дело против его главы Сергея Данверта. «Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода Данкверты - нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», - грозно заявил Лукашенко.

Суть претензий также не нова: давние и частые обвинения белорусов в недобросовестном ведении торговли – реэкспорте, например, о чем в очередной раз упомянул Данверт в интервью РБК. На волне санкций Белоруссия слишком подозрительно вырвалась в лидеры по поставкам в Россию разного рода продукции, которая там либо не растет, либо растет, но ни в тех количествах. Начали исследовать. И при анализе открытых данных выяснилось, что экспорт товаров некоторых категорий почти в пять раз превышает показатель урожая. В частности, Генпрокуратура России обратила внимание на то, что из Белоруссии в Россию в 2015 году было ввезено 573 тысяч тонн яблок и грибов, что впятеро превышает их урожай в самой Белоруссии.

Претензии к партнеру по союзному государству высказывали самые разные российские ведомства – и Россельхознадзор, и Федеральная таможенная служба. Предпринимались попытки запретить реэкспорт фруктов, овощей и другой продукции, причем каждый раз белорусские власти реагировали довольно резко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Россию в давлении и считал, что данные указания выгодны только российским олигархам, которым нужно поддерживать высокие цены на фрукты и овощи внутри России. Не изменил себе он и в этот раз. Впрочем, как и Россельхознадзор, запретив в ответ на уголовное дело… ввоз говядины из Минской области Белоруссии.

В общем, все та же песня, и даже не на новый лад, а на прежний, разве что погромче.Также Лукашенко заявил, что написал Путину письмо – причем настоящее, от руки, где пожаловался на все конфликты, в том числе и на введение Россией пограничной зоны. «Уже до границы дошло», посетовал Лукашенко и пригрозил, что в дальнейшем это приведет «к эскалации по многим направлениям».

Отношения между Россией и Белоруссией в последнее время и впрямь трудно назвать союзническими. И дело не в головотяпстве наших ведомств, отвечающих за эти самые отношения – хотя, надо признать, ссориться с соседями это у нас талант. Белорусский президент откровенно торговался, набивая себе цену перед предстоящими переговорами с Россией. Закончится все, как обычно, большой скидкой, по сути – субсидированием союзного и пока еще братского государства. Которое, к сожалению, с каждым годом становится чуть менее братским. С личной подачи Лукашенко, между прочим.

Не зря политологи и эксперты сравнивают процессы, протекающие в современной Белоруссии, с украинскими. С одним лишь отличием: они осуществляются, как говорится, «тихой сапой». А значит, могут быть куда более опасными для России. В последнее время Лукашенко все больше симпатизирует западным партнерам и ищет с ними пути примирения, а также проговаривается, что называется, «по Фрейду» - что Украина на данный момент «воюет за свою независимость». Итог у такой истории может быть лишь один. Для этого Лукашенко достаточно внимательно посмотреть, к чему привела аналогичная ситуация в соседней с ним и с нами третьей, бывшей триединой, некогда русской республике.

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