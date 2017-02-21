Бился за Россию до последнего

Не дожив до своего 65-летия всего один день, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин. Предварительная причина смерти, как сообщают СМИ – сердечный приступ. Ему стало плохо прямо на рабочем месте, в самом начале рабочего дня. Из здания Российского диппредставительства на Манхэттене Чуркина увезли в больницу, но врачам не удалось спасти его.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека»,- такими словами прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке смерть коллеги.

Великий – этот эпитет применяли к Чуркину и противники по дипломатическим сражениям. Представитель США в ООН Саманта Пауэр считает Чуркина «маэстро дипломатии». Пауэр отметила, что опустошена новостью о его смерти, а также назвала его «неравнодушным человеком, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и РФ».

Чуркин никогда не лез за словом в карман, не любил читать по бумажке. Он не боялся называть вещи своими именами. «Прекратите снабжать террористов оружием и деньгами, и я вас уверяю, что гуманитарная ситуация в Сирии очень быстро исправится. А США пора бы уже выполнить обещание, которое дал нам директор ЦРУ 10 месяцев назад – разделить террористов и умеренную оппозицию. США не в состоянии ни союзников своих региональных призвать к порядку, ни «нусровцев» (Джебхат-ан-Нусра, запрещенная в РФ террористическая организация – прим. РП), выпущенных ими, как джинн из бутылки, призвать к порядку, а с красивыми речами в ООН они выступать, конечно, научились!» - эту гневную речь Чуркин адресовал как раз Саманте Пауэр.

Так уж сложилось, что именно Пауэр, представлявшая в ООН США, стала главным противником Чуркина. Редкий день в ООН обходился без словесных и очень жестких перепалок между ними. Чем острее была ситуация на фронте войны с террористами в Сирии – тем ярче были споры в зале заседаний ООН. Пауэр постоянно нападала на Россию, обвиняла в создании гуманитарной катастрофы в Сирии, в поддержке тирана Асада, и так далее. Все ее нападки парировались.

«Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся», — гневно заявил как-то Чуркин в ответ на очередные обвинения России во всех смертных грехах.

Не боялся он нападать и на сам Совет безопасности при ООН – за нежелание реально воспринимать ситуацию в мире, будь то в Донбассе или в Сирии. Причем делал это на протяжении последних 10 лет: с 2006 года Чуркин отстаивал интересы России перед мировым сообществом. Отстаивал ярко, работая на пределе человеческих возможностей.

А порой работал совершенно один. Например, так было в далеком 2008 году, во время войны с Грузией – когда наши войска уже прошли через Рокский тоннель и операция по «принуждению к миру» была в самом разгаре, а на международных фронтах мы терпели полный крах, и было полное непонимание, что происходит и что с этим делать. Более того: даже официальные российские СМИ хранили молчание до поры до времени. И лишь речь Чуркина расставила все точки над «i».

Можно бы, конечно, попытаться удариться в конспирологию и попытаться порассуждать, не много ли смертей в российской дипломатии за последнее время. Сперва громкое убийство нашего посла в Турции Виталия Карлова, теперь вот – внезапная кончина не старого, в общем-то, человека. Неужели такова цена за участие в «большой игре»? Как бы там ни было, очевидная правда в том, что работа у дипломата, да еще и в ООН, и правда нервная. Отдав всего себя отстаиванию интересов России, он буквально сгорел на работе. Заменить его будет некем.

Спасибо за Вашу работу, Виталий Иванович. Слушая Ваши пламенные речи в ООН, мы ни на секунду не позволяли себе усомниться в том, что наша страна все делает правильно.

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