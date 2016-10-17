«Белый вождь» сменил ориентацию

В годовщину создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) на украинском политическом небосклоне появилась новая партия «Национальный корпус». Ее лидером стал экс-командир батальона «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий (прозвище «Белый вождь»). «Нацкорпус» объединил так называемый Гражданский корпус «Азова», боевое крыло батальона, а также партии «Гражданское движение «Честные дела» и «Патриот Украины».

На прошедшем 14 октября учредительном съезде Билецкий выступил за возвращение Украине ядерного оружия, национализацию стратегических предприятий, легализацию огнестрела. «Нацкорпус» требует уменьшить количество статей в УК, которые предполагают тюремное заключение. Вместо колоний власти должны отправлять осужденных на принудительные работы. Также лидер партии считает необходимым предоставить президенту полномочия Верховного главнокомандующего и главы правительства.

«Национальный корпус» станет партией прямого действия. Никаких слов, биллбордов, траты времени на телешоу, дебаты… Стране не хватает людей, которые умеют работать. Которые могут заменить слово на дело. Которые могут не говорить о реформах, а делать реформы. Которые могут не говорить о защите страны, а защищать страну. Страна наелась. Стране достаточно слов, достаточно партий с красивыми названиями и программами», - провозгласил Билецкий.

Недонацист

«Национальный корпус» - не первая организация, которую с помпой анонсирует Билецкий. Однако на этот раз 37-летний подполковник Нацгвардии не собирается рассчитывать исключительно на «свідомість» электората. «Герой» АТО пообещал не использовать символику «Азова» в деятельности «Нацкорпуса». Он хочет отмыться от ярлыка «радикала» и пытается создать политическую силу с более умеренной «патриотической» ориентацией.

«Слово «радикальный» подходит к партии Олега Ляшко. Мы себя с этим словом не ассоциируем. Возможно, нас можно было бы назвать интегральными националистами, поскольку мы не фокусируемся на отдельных вопросах, например, Донбасса или русского языка, а пытаемся охватить все сферы жизни нации. Национализм — это тренд, актуальный не только для Украины, но и для Европы, и даже для Соединенных Штатов», - цитирует Билецкого украинский журнал «Фокус».

Судя по всему, депутат Верховной Рады стремится избавиться от маргинального статуса, стать системным оппозиционным политиком и наладить сотрудничество с западными консервативными партиями. «Каждую националистическую партию в Европе и в мире объявляют друзьями Кремля. Но все намного сложнее… Мы своей безоговорочно проамериканской позицией и отсутствием собственной внешней политики превратились в глазах европейских правых в сателлитов политиков, чья эпоха уходит: Меркель, Олланда и других», - рассуждает Билецкий.

Из хулигана он прекращается в молодого политика со свежим «патриотическим» взглядом на ситуацию вокруг Украины. Лидер «Нацкорпуса» уже отрицает, что является сторонником расистских и нацистских идей. Билецкий взял на вооружение набирающую риторику Оппозиционного блока, который призывает отказаться от пресмыкательства перед внешними силами и начать решать внутренние проблемы.

В российских СМИ Билецкого нередко представляют махровым неонацистом. В какой-то степени этот образ, видимо, соответствует реальности. Подполковник Нацгвардии - образец для подражания ультраправой молодежи Украины: арийская внешность, образованность (историк), физическая сила, участие в войне против «агрессора». Однако теперь Билецкий проявляет равнодушие к лозунгам «расовости, социальности и великодержавию» и говорит о некоем «интегральном национализме».

Нацисты на обочине

Чем вызвана такая перемена? Украинское националистическое движение представляет собой такое же разношерстное образование, как и российское. За 25 лет независимости на Украине не появилось популярной партии, которая исповедует правую идеологию и интегрирована в систему политического процесса. Одна из причин - слабая поддержка населения даже в западных регионах страны.

Наиболее яркий пример - зарегистрированная в 1991 Социал-национальная партия Украины, которая сейчас называется Всеукраинское объединение «Свобода». Радикалы приняли активное участие в уличных беспорядках в Киеве, а лидер партии Олег Тягнибок приобрел репутацию одного из лидеров Майдана. Несмотря на это, избиратели не оценили вклад «Свободы» в «революцию достоинства».

На досрочных выборах в Верховную Раду ультранационалистическая партия не перемахнула через пятипроцентный барьер и не получила ни одного мандата. Побратим «Свободы» - «Правый сектор» (запрещен в РФ) также провалился, набрав 1,8% голосов. В 2012 году во времена «диктатора» Виктора Януковича сподвижники Тягнибока получили 10,44%, то есть 37 мандатов.

Результаты последнего голосования за Свободу» и «Правый сектор на фоне постмайданной истерии, русофобии и войны в Донбассе, пожалуй, наиболее точно отражают истинное отношение украинцев к оголтелому национализму и ренессансу нацизма. Украинское националистическое движение объединяет незначительную прослойку населения - его наиболее маргинализированную часть. Как правило, это безработная и необразованная молодежь.

Отмежевание Билецкого от неонацистского стана и «умеренно патриотическая» программа «Нацкорпуса» - закономерный процесс в условиях спада «жовто-блакитного» угара. «Революция достоинства» обернулась ухудшением материального благосостояния подавляющего большинства украинцев. В обществе становится востребованным курс на прекращение заискивания перед Западом и стабилизацию отношений с РФ.

Национализм по вызову

Украинский политолог Александр Дудчак считает, что Билецкий и его соратники предприняли тактический ход, чтобы не быть выброшенными на обочину политической жизни: «Чтобы основать конкурентноспособную партию, Билецкому было необходимо уйти от нацистских лозунгов и символов. Только в таком случае с ними могут общаться за пределами Украины. Наивно верить в то, что Билецкий отказался от расистских взглядов. Его новая партия - это овечья шкура».

Дудчак сомневается, что обновленные идеи Билецкого получат массовую поддержку в украинском обществе. По его словам, шансы «Нацкорпуса» на выход в широкое политическое поле ограничатся несколькими победами на региональных выборах. «Как бы ни старались украинские СМИ представить отдельных персонажей приличными людьми, в целом общество не пропиталось русофобскими идеями и у таких, как Билецкий, нет будущего», - отметил Дудчак.

Эксперт полагает, что за финансовой, политической и информационной поддержкой ультраправых сил на Украине стоят местные олигархи и США, которые еще задолго до Майдана начали строить учебные центры с целью формирования военизированных подразделений. В данный момент националисты нужны, чтобы подогревать в обществе антироссийские настроения и оттягивать оппозиционные настроения.

«Ничего личного - просто бизнес. Это главный принцип украинской политики. На одной стороне, «пророссийский» «Оппозиционный блок», на другой - националисты, но и те и другие готовы служить чужим интересам за определенную сумму. У этих людей нет ценностей и принципов. Не секрет, что олигархи еврейского происхождения финансировали националистические батальоны. Насмешливая кличка «жидобандеровец» не зря получила такое широкое распространение на Украине», - отметил Дудчак.

Эксперт считает, что создание «Нацкорпуса» - очередная околополитическая фикция: «Товарищи-националисты не особо принципиальные, как нам кажется. Они отрабатывают заказ и в искренности их взглядов я сильно сомневаюсь. Лозунги Билецкого, Яроша и вся эта нацистская и националистическая риторика - просто повод, чтобы завербовать балбесов и подростков. Обратите внимание, как часто верхушка националистического бомонда Украины меняет сферы деятельности и интересы».

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