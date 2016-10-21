Бабий вздор вокруг крутого мужика

«Бабий вздор» - именно так можно охарактеризовать проходящую в Соединенных Штатах предвыборную кампанию основных кандидатов в президенты.

Доминирующим мотивом в публичных выступлениях Хиллари Клинтон в последние недели стала сексуальная тема. В контролируемых демократическим лагерем СМИ череда публикаций о якобы сексуальных домогательствах республиканского кандидата Дональда Трампа к женщинам.

Неожиданно всплывают истории 30 и 20-летней давности, когда Трамп будто бы домогался расположения ныне уже благообразных старушек либо дам явно бальзаковского возраста. Ангажированные сюжетики выглядит презабавно!

Демократический кандидат пытается склонить симпатии американских женщин на свою сторону. Грязноватая тактика, напоминающая бабий вздор, дает плоды. Опросы показывают: чаша весов постепенно склоняется в пользу Хиллари. Американки проявляют так называемую женскую солидарность.



Если поменять Россию с Америкой местами, картинка нарисовалась бы диаметрально иная.

Приставания Дональда, россиянкам, в глубине души, наверняка, приятны: «Крутой мужик! Брутальный! А супруга Мелания чудно как хороша!». Другой менталитет, другие нравы, базирующиеся на вековых моральных устоях, а не на популяризации геев и прочих в каком-то смысле вычурных представителей рода человеческого.

Американские выборы напоминают большой спектакль, точнее, спектакль для идиотов! Да-а, конечно, есть интрига, претенденты на Овальный кабинет идут ноздря в ноздрю. Неизвестность стимулирует возрастающий интерес к исходу выборов, фонтанируя в головах аналитиков различные вариации американской будущности, а значит, перспективы развития мировой цивилизации. Америка на сегодня единственная сверхдержава и на ближайшее десятилетие останется таковой. Против факта не попрешь!

Избитым местом стало мнение, что в случае победы Клинтон нынешняя американская линия с незначительными изменениями продолжится. С приходом Трампа, дескать, грядут серьезные потрясения. Америка как бы изолируется, утонув во внутренних проблемах. Новый курс, де, нанесет ущерб международным отношениям. Особенно беспокоятся союзнички по западному блоку, опасаясь декларированного Трампом уменьшения объемов американской помощи.

Внешняя политика Соединенных Штатов есть зеркальное отражение внутренней. Сверхкрупный бизнес, американские транснациональные корпорации зациклены на глобальном доминировании. Гейтсы, Цукерберги, Баффеты, Блумберги, Соросы, Рокфеллеры стремятся продвигать продукты своих компаний – монстров по всему миру. Изоляционистские настроения или традиционалистские идеи более характерны для американского среднего класса и, вероятно, боюсь, в конечном счете, победа будет за ТНК.

Любой президент Соединенных Штатов по определению не может противостоять устойчивому, глубоко запавшему в подсознание рефлексу поведения американской элиты. Если глава государства не устраивает истеблишмент, задевает его интересы, может лишиться и жизни. История гибели Джона Кеннеди до сих пор не избавлена от загадочных темных пятен. Место Америки в мире поменяет лишь новая реальность с появлением равнозначной по мощи сверхдержавы либо…третья мировая, в которой американские вооруженные силы потерпят поражение.

Конечно, президент США имеет колоссальные полномочия и чисто тактические изменения внешней политики с возможным приходом Трампа вполне ожидаемы. Но по большему счету ничего не поменяется. Остановить идущий на всех порах звездно-полосатый элитарный паровоз не под силу даже главе государства! Американские выборы в известной мере спектакль для наивных людей, поверивших в миф, что они якобы определяют курс страны. По форме – да, по сути – фигушки!

Специфика избирательной кампании 2016 года в том, что впервые в американской истории на пост президента претендует женщина. Гендерный полюс наложил новые штрихи на ход дебатов между кандидатами, на весь избирательный процесс. Наблюдается не только противостояние идей американской «суперисключительности» новейшего времени и традиционных ценностей, уходящих корнями вглубь истории Соединенных Штатов.

Идет противостояние мужчины с женщиной, которая для достижения победы не брезгует никакими приемами, в том числе используя типично бабские штучки. Как известно, победа не пахнет!

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