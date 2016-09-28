Бабий Яр. Таблетка для памяти
Реувен Ривлин и Петр Порошенко / фото: business.ua

Реувен Ривлин и Петр Порошенко / фото: business.ua

Израильский лидер рассказал в Верховной Раде о том, кто помогал нацистам истреблять евреев

27 сентября в Киев прибыл президент Израиля Реувен Ривлин. Глава Украины Петр Порошенко пытался придать визиту деловой и культурный характер. «Визит Президента Израиля имеет знаковый характер. В этом году отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной», - написал в Twitter Порошенко. Правда, в следующем посте украинский президент указал подлинную цель визита: «На днях мы чтим 75-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру. Благодарен израильской делегации, прибывшей для празднования этой даты».

75 лет назад

После оккупации Киева в 1941 году нацисты разработали план уничтожения еврейского населения. В конце сентября евреям приказали прибыть на угол Мельниковой и Докторовской улиц Киева с документами и вещами к 8 утра 29 сентября. Чтобы не вызвать паники у населения, гитлеровцы пообещали: «После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места…».

Прибывших в точку сбора людей загоняли в проходы, которые вели к насыпи на краю оврага. Перед этим якобы для санобработки их заставляли раздеваться и оставлять вещи. Евреев спускали в яму длиной примерно 150 и глубиной 15 метров. Когда человек появлялся у прохода, нацисты хватали его и укладывали на трупы убитых. После этого пленник получал пулю в затылок.

Уничтожение евреев было тщательно организовано: люди не слышали выстрелов и не видели яму. Нацисты создали идеальный конвейер для убийства десятков тысяч человек. Казни производились молниеносно, а трупы евреев лежали аккуратными рядами. Главными палачами были солдаты и офицеры зондеркоманды «4а» под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля. За три дня были уничтожены более 30 тысяч евреев, в основном женщин, стариков и детей. Казни продолжались почти весь октябрь. В общей сложности на территории Украины были убиты около 1,5 миллиона евреев.

Документально зафиксировано, что непосредственное участие в организации массовых убийств принимали отряды украинских националистов. Коллаборационисты обыскивали евреев, отбирали вещи и загоняли их в проходы. Однако украинцы выступили не только вспомогательной силой. Украинская вспомогательная полиция, носившая желто-синие нашивки, также расправлялась с евреями. Страшная трагедия описана во второй половине российского фильма «Матч», который в 73-ю годовщину Бабьего Яра был запрещен на Украине.

«Антибандеровское» выступление

Бабий Яр - крайне неудобная тема для современной Украине, власти которой пытаются представить коллаборационистов и сторонников Степана Бандеры борцами с нацизмом. Помимо антикоммунистических законов, на Украине с весны 2015 года действует правовая норма о защите «участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке». Граждане страны или иностранцы, оскорбившие память о коллаборационистах, рискуют поплатиться за вольнодумие и предстать перед украинским правосудием.

Однако вводить санкции и защищать «незалежность» постмайданные власти могут только в отношениях с Россией. Спорить с Израилем, с ключевым союзником США, никто в Киеве не осмеливается. Президент Израиля воспользовался карт-бланшем на свободу слова и напомнил с трибуны Верховной Рады о том, кто помогал нацистам истреблять евреев:

«Я говорю об этом, потому что в Бабьем Яру были не только погибшие от рук нацистов десятки тысяч человек – евреи, украинцы, цыгане и представители других народов. Они были уничтожены немцами и их украинскими пособниками. …Их (евреев - прим. РП) расстреливали в лесах, у оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы, много пособников преступлений были украинцами, и среди них особенно выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам».

Некоторые СМИ трактовали выступление израильского лидера как «антибандеровское», хотя никаких персоналий он не упоминал, а обвинениям в адрес коллаборационистов посвятил буквально пару предложений. Речь Ривлина, наоборот, была дружественной к украинской власти. Президент еврейского государства одобрил внешнюю политику Петра Порошенко и выразил поддержку реформам правительства Владимира Гройсмана.

Например, ближе к концу выступления Ривлина заявил: «К моей большой радости, здесь я не выражаю мнения меньшинства. Сегодня Украина возвращает миру новое лицо. Украина доказывает на деле, а не на словах свое глубокое стремление к изменениям и совершенствованию. Я восхищаюсь Украиной и ее демократическим строем, который она воплощает с гордостью, несмотря на вызов, стоящий перед ней в сфере безопасности и экономики».

Проглотить обиду

Попытки придать речи Ривлина политическое и тем более «антиукраинское» значение выглядят откровенно глупыми. В конце концов, президент Израиля - фигура номинальная. Глава государства лишен реальных полномочий в сфере госуправления и не способен оказывать серьезное влияние на положение дел в стране. Ривлину нет необходимости учитывать политические тонкости, включая исторические споры между Москвой и Киевом.

Израильский лидер приехал с гуманитарной миссией, целью которой было напоминание о недопустимости антисемитизма. Надо признать, что украинские власти недостаточно хорошо подготовились к визиту в память о 75-й годовщины Бабьего Яра. Зная позицию Тель-Авива на эти события, было не очень уместно давать Ривлину слово в Верховной Раде.

В украинском парламенте сидят как минимум несколько десятков депутатов, являющихся приверженцами нацисткой идеологии. Естественно, народные избранники публично не осмеливаются оправдывать убийства евреев, но деятельность бойцов ОУН-УПА в их сознании - это, несомненно, образец воинской доблести и героизма. Страх поссориться с Израилем заставил депутатов-националистов и лично Порошенко проглотить обиду, а потом вознаградить защитника сионизма аплодисментами.

P.S. В 1939 году в Польше Ярослав Стецько, один из главных идеологов украинского национализма и будущий первый заместитель Степана Бандеры, так выразился об отношениях между украинским и еврейским народами: «Украинцы «первыми в Европе поняли разлагающую деятельность еврейства» и отмежевались от евреев столетия назад, сохраняя «чистоту своей духовности и культуры».

Теги:
Места: Украина
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