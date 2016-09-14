Авак-Off?

«Снаряды падают все ближе» - это расхожее выражение сегодня исключительно точно и емко описывает положение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Один из «ястребов» так называемой «революции достоинства» за последние недели так часто оказывался либо в эпицентре скандалов, либо в определенном отношении к ним, что нынешняя новость пробилась в топы новостных лент, признаться, каким-то чудом.

Хотя бы потому, что уголовное дело, о возбуждении которого против Авакова нынче гордо заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко – новость из разряда «зима придет на смену осени». Нечто естественное и само собой разумеющееся. Одно лишь случившееся на днях нападение «тру-украинцев» на офис телеканала «Интер» в Киеве, украшенное абсолютным бездействием полиции и – как вишенка на торте – комментарием Авакова, что это журналисты сами на себя напали, должно было бы неминуемо привести если уж и не к уголовному дело (подлость и цинизм никак не кодифицированы в уголовном праве), то к серьезным оргвыводам.

Но завели уголовное дело. По какой статье – тайна сия великая есть пока. Новость об этом вообще была подана довольно странно. В эфире телеканала «24» господин Луценко ее проговорил походя: «Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого… на министра внутренних дел Авакова – потому что все одинаковые».

Виталий Шабунин - глава Центра противодействия коррупции Украины, личность в политических кругах Незалежной заметная и очень даже «в строку», потому что, как мы помним, официальный, полуофициальный и, местами, обывательский Киев истово рвется в Европу. А там – в Европе – лощеные дяди им поучительно наказали бороться с коррупцией, да и вообще причесаться и помыться до настоящего цивилизованного уровня.

Вот, видать, чешутся и моются, отмываются от «побочных эффектов» минувшего «Майдана №2», который, по правде говоря, не то что не приблизил Украину к семье высших цивилизаций, но скорее наоборот отбросил ее к далеким «туземным» диктатурам, где Закон не ночевал ни разу.

И потому даже такая громкая новость с таким одиозным героем – пока что «ни о чем». Хотя бы потому, что, если верить советнику главы МВД Зоряну Шкиряку, Авакова и будучи под уголовным делом продолжит работать. «Я хочу успокоить всех, кто раздувает слухи о возможной отставке Авакова. Ее не будет», — заявил господин Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина» утром, 14 сентября.

Эта фраза, кстати, очень показательна. Можно ли еще яснее и доходчивее передать всю ту атмосферу административного хаоса, что царит на бедной Украине на беду ни в чем не виноватому народу.

Просто вдумаемся: советник проштрафившегося и получившего уголовное дело министра не просто не отказывается от любых комментариев, как того требует и профессиональная этика, и элементарный здравый смысл, но прямо-таки запрещает увольнять своего шефа. Который, похоже, тоже не сильно расстроен такой мелочью.

Потому что украинская политика в принципе обустроена несколько сложнее, цепочка принятия решений там далеко отличается от той, что описана в учебниках и провозглашается де-юре. Цепочка эта ведет далеко за пределы Украины. Но пока за Атлантическим океаном ночь. Чего переживать?

Тем более, что, повторимся, Авакову к слухам о своей отставке не привыкать. В той же Раде уже со счета соответствующих инициатив сбились, упорный батоно Саакашвили почти потерял надежду низвергнуть противника. Да и, признаться, сам повод для нынешнего уголовного дела шаткий.

Так, господина Шабунина не устроило то, что министр внутренних дел не стал доводить до сведения общественности установленный факт конфликта интересов в ходе расследования его подчиненными дела депуата Игоря Котвицкого, подозреваемого в выводе в офшор $40 млн. Ну да, вроде коррупционная составляющая налицо, но и простор для маневра огромен.

Пусть это будет халатность – то, на что уже можно указать однозначно. Но давно ли эта мелочь служить на Украине основанием не только для уголовного дела, но и хотя бы просто для отставки?

К тому же и сам Центр противодействия коррупции нынче находится под статьей. Генпрокуратура подозревает, что господин Шабунин с коллегами растранжирили довольно щедрый американский грант, выделенный на реформу самой Генпрокуратуры. Правда, на днях лично Юрий Луценко пообещал, что скоро разбирательство прекратится. Кто их помирил – голословно говорить не будем, но смутные сомнения терзают…

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