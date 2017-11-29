В армии медом намазано!

В последнее десятилетие в связи с общемировой тенденцией в сфере производства и потребления продуктов, безопасных для здоровья человека, возникла острая необходимость в субстанциях естественного происхождения для наших военнослужащих. Одним из наиболее ценных источников полезных для организма веществ являются продукты пчеловодства, в частности мёд.

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Александр Шерин направили запрос министру обороны России Сергею Шойгу (документ есть в распоряжении РП) с просьбой рассмотреть возможность включения в рацион военнослужащих продуктов пчеловодства. По мнению депутатов, введение в рацион мёда позволит поддержать отрасль и укрепить физическое здоровье военнослужащих.

«В целом мёд обладает колоссальным количеством преимуществ, в сравнении с другими высококалорийными продуктами, а его постоянное потребление повышает активность организма и устойчивость к инфекциям. Всё это, конечно, необходимо нашим военнослужащим. Кроме значительной пользы для здоровья, следует отметить, что само пчеловодство обладает высокой значимостью в таких вопросах, как реализация политики импортозамещения и обеспечение занятости населения», — пояснил Иван Сухарев.

Мёд представляет собой целый комплекс питательных элементов, в составе которого находятся более четырехсот различных компонентов. Несмотря на то, что состав мёда непостоянен и зависит от вида медоносных растений, с которых был собран нектар, основные группы веществ остаются неизменными.

Основу этих веществ, определяющих свойства мёда, составляют моносахариды глюкозы и фруктозы, что выгодно отличает его от других продуктов питания, богатых углеводами, в том числе кондитерских изделий, сахара, мучных изделий и пр. Поскольку мёд состоит на 79% из чистейших, легкоусвояемых углеводов, он очень быстро восполняет в организме дефицит энергии, возникающий в результате больших нагрузок.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что мед — продукт достаточно полезный, содержащий множество необходимых элементов и «он полезнее, чем белый сахар, который употребляют сегодня в армии».

Автор книги о здоровом питании Зинаида Джиоева в беседе с РП отметила, что упаковка меда может быть вполне добавлена в рацион военных.

«Мед - природный консервант. Он может долго храниться в натуральном виде, при этом не теряя своих полезных свойств. Кроме того, натуральный мед обладает множеством полезных свойств. Известно, что он повышает жизненный уровень, энергетический тонус человека. Глюкоза и фруктоза из которых частично состоит мед, при расщеплении дают питание и энергию организму, что необходимо для людей, у которых сильные эмоциональные и физические нагрузки. Для военных так же будут актуальны антибактериальные, бактерицидные и противовоспалительные свойства меда», - считает Джиоева.

Военный обозреватель Сергей Аксенов считает, что отсутствие меда в рационе питания российских военнослужащих выглядит как диверсия. В 1990-е, когда вся страна перебивалась с хлеба на воду, это еще объяснимо. Никому не было дела не до военных побед, не до военнослужащих. «Но сейчас то о чем думают интенданты?»

«С физиологической точки зрения мед — это быстрые углеводы, сжигаемые организмом в момент наивысшего напряжения. Например, во время марш-броска. Концентрированная энергия! Цель будет достигнута в кратчайшие сроки, а значит победа неизбежна. Генералы это понимают? С точки зрения качества снабжения армии выбор в пользу меда тоже объясним. Пожалуй, он лучше шоколада. Чем закупать за рубежом за валюту какао-бобы, не лучше ли пользоваться отечественным ресурсом? Тем более, что он при наших просторах практически неисчерпаем. Это и надежнее, и выгоднее. Заодно и людей своих поддержим госзакупками», - убежден эксперт.

Очень важно, что положительный отзыв на предложенную инициативу позволит поднять всю отрасль в целом. Согласно заявлению президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае в этом году ожидается сбор мёда на 20—30% (а местами и на 40%) меньше, чем в 2016-м, что обусловлено в том числе и отсутствием госзаказа.

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