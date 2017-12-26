#Арктиканаша

На заседании Общественного совета при Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о фактическом завершении военного строительства в Заполярье. По его словам, успехи в военном освоении Арктики стали историческим достижением нашей страны.

«Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», — подчеркнул Шойгу.

Защита экономических интересов

Военное строительство в Арктике началось в 2013 году после распоряжения президента РФ Владимира Путина сформировать арктическую группировку войск. Таким образом Москва решила закрепить за собой исключительные экономические права на освоение Заполярья в будущем потенциальном споре с западными «партнерами».

В Арктике, по разным подсчетам залегает, до 20% мировых запасов углеводородов. Это один из немногих регионов мира, где скрыто немыслимое количество нефти и газа. В настоящее время Россия сосредоточилась на добыче природного газа на полуостровах Ямал и Гыдан.

Строительство перерабатывающих мощностей в этом регионе позволит нашей стране стать одним из мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). 5 декабря 2017 года корпорация «Новатэк» анонсировала запуск первой очереди завода «Ямал СПГ». Совокупная мощность предприятия составит 16,5 млн тонн.

С завершением строительства других четырех заводов СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе и полуострове Гыдан Россия сможет ежегодно перерабатывать 93,5 млн тонн сжиженного газа. Большая часть топлива будет отправляться на танкерах в Европу и Восточную Азию (первый танкер отправился к берегам Великобритании в декабре 2017 года). Ожидается, что загруженность Северного морского пути (СМП) к 2030 году вырастит в несколько раз.

При этом ситуация с добычей нефти в Арктике более сложная. Как минимум в ближайшие 20 лет экономической целесообразности в этом, скорее всего, не будет. По прогнозам перевозчика ПАО «Совфрахт», до 2040 года объем отгрузки черного золота в Заполярье не претерпит существенных изменений.

Также Россия вряд ли отважится на активную добычу углеводородов на шельфе Северного Ледовитого океана. По крайней мере темп освоения труднодоступных районов Арктики будет зависеть от общей ситуации на энергетическом рынке (колебание цен на нефть) и от развития технологической базы в сфере добычи. На текущий момент себестоимость шельфовых углеводородов слишком велика.

Тем не менее, для России уже сейчас важно продемонстрировать готовность осваивать Арктику в хозяйственном и военном отношении. Инвестиции в «кладезь Земли» дадут положительный долгосрочный эффект без малого на столетия вперед. В любом случае защита экономических интересов РФ в Арктике немыслима без военного присутствия.

Масштабные проекты

Важным шагом на пути военного строительства в Арктике стало учреждение 1 декабря 2014 года на базе Северного флота Объединенного стратегического командования (ОСК) «Север». В задачи нового формирования вошла защита интересов РФ на обширной территории от Мурманска до Анадыря.

В рамках «Севера» должна быть создана единая система базирования надводных кораблей и подлодок, и комплексная система противовоздушной обороны. С этой целью Минобороны начало реконструкцию портов и сети военных аэродромов, которые были заброшены в советские годы. Также подведомственные Минобороны компании занимаются строительством новых военных баз и военных городков.

Основная масса работы должна быть выполнена в 2018 году. К этому моменту Арктика будет покрыта сплошным радиолокационным полем. На аэродромах должны начать нести боевое дежурство бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор». В случае необходимости на взлетно-посадочные полосы должны приземляться самолеты дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. На суше появятся самодостаточные мобильные подразделения.

Судя по заявлению Шойгу, львиная доля перечисленных выше задач была выполнена или близка к этому. Выступая 22 декабря на коллегии Минобороны, он заявил, что на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. В них размещено более одной тысячи военнослужащих.

«При строительстве использовались инновационные и энергоэффективные технологии. В Арктике построено три уникальных комплексных военных объекта «Арктический трилистник». Продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты. За всю историю освоения Арктики еще ни одна страна мира в условиях Крайнего Севера не реализовывала такие масштабные проекты», — доложил Шойгу президенту РФ.

В 2017 году Минобороны внесло вклад в очищение Арктики от мусора, оставшегося с советских времен. «На архипелаге Новая Земля, аэродроме «Алыкель» (Норильск), островах Котельный и Врангеля очищено 100 740 квадратных километров территории. Всего собрано 16 тысяч и вывезено 10 тысяч тонн металлолома», — отчитался Шойгу.

По его словам, в Заполярье осталось очистить 13 тысяч 155 квадратных километров. В будущем году ведомство планирует вывезти 3,5 тысячи тонн металлолома из Котельного, острова Врангеля, Архипелага Новая Земля и аэродрома «Алыкель». Для выполнения экологических работ в 2018 году вновь будут сформированы специальные подразделения.

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