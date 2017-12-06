Анатолий Вассерман: Россия без Олимпиады. Китаю приготовиться?
Фото wikimedia.com

Фото wikimedia.com

Легендарный знаток доказал, почему решение МОК по России исключительно политическое

Российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан после вчерашнего скандального решения МОК о дисквалификации российской сборной – об этом в интервью «Русской Планете» заявил известный политолог  и публицист, абсолютный чемпион интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

«Избранная Международным олимпийским комитетом стратегия ясна и никаких иллюзий у меня не вызывает, - поделился эксперт. – Если даже некоторые наши спортсмены, признанные международными спортивными чиновниками «чистыми» поедут на эту Олимпиаду – их шаг будет принят как слабость, а значит и новые удары непременно последуют. Нам нужно ясно дать понять Лозанне, что их решение мы понимаем как исключительно политическое. Никаких внятных доказательств по выдвинутым в адрес наших спортсменов обвинениям так и не последовало – просто потому, что их нет».

При этом, Анатолий Вассерман уверен: хотя немецкий журналист Хайо Зеппельт и снял новое «расследование» по ситуации с допингом в Китае, но вряд ли решится раскрыть всю правду о подготовке олимпийцев в Германии, Норвегии или в США, где давно уже и на самом широком уровне внедрён очень интересный «фокус», позволяющий тамошним спортсменам без страха и упрёка употреблять допинг.

«У всех у них на руках справки о хронических заболеваниях, которые можно лечить определёнными препаратами, которые, по интересному совпадению, оказываются в перечне запрещённых», - заметил Вассерман. Китай также, по всей видимости, избежит серьёзных последствий, отметил он, так как в качестве «допинга» спортсмены из Поднебесной используют уникальные физиотерапевтические процедуры, которые даже формально трудно «подвести под статью». Впрочем, чем чёрт не шутит?

Что же касается ситуации с не допуском российской сборной к олимпиаде в Пхенчхане, то здесь Анатолий Вассерман призвал не ограничиваться лишь критикой внешнеполитической конъюнктуры, которая бесспорно сыграла решающую роль в принятии МОКом своего решения.  Серьёзен, уверен он, также и внутриполитический фактор, а именно ставшая возможной криминальная ситуация с Григорием Родченковым и, очевидно, связанная с ней халатность отдельных спортивных чиновников.

Возможно, с ним мог бы справиться даже не менее оскандалившийся на текущей неделе Михо Саакашвили, который – как признал господин Вассерман – у себя в Грузии смог худо-бедно справится с чиновничьими пороками на низовом уровне. Да вот только на Украине былого ресурса у «борца с коррупцией» уже не оказалось. «Вряд ли Пётр Алексеевич Порошенко, приглашая Михаила Николозовича Саакашвили на Одесскую область предполагал, что тот будет и там проявлять себя как борец с коррупцией.

Саакашвили был нужен украинской власти как приманка для Запада, как уважаемый на Западе человек, укрепивший свой авторитет в борьбе с Россией. Но Саакашвили не захотел оставаться в отведённых ему рамках», - констатировал Анатолий Александрович.

Перерастёт ли нынешнее противостояние записных «друзей России» в новый Майдан – от однозначного ответа на этот вопрос наш герой уклонился. Дескать, ситуация на Украине сегодня развивается настолько хаотично, что случиться может буквально что угодно и когда угодно.

Впрочем, тем весомее повод участникам викторины «Интуит» бросить свою монетку и угадать (или не угадать) дальнейшее развитие ситуации в Киеве. К слову, знаменитый уроженец Украины, прославленный русский путешественник Фёдор Конюхов по себе знает сколь переменчивой бывает погода не только в политике, но и на невиданных высотах. Летом 2016-го года он побил тройной мировой рекорд, совершив кругосветный перелёт на воздушном шаре в сверхэкстремальных условиях. Сегодня читатели «Русской Планеты» могут причаститься к этому подвигу с уникальным сувениром – фрагментом оболочки того самого шара с автографом путешественника.

Теги:
События: спорт, политика
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