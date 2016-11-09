Актер-бандеровец получает прибыль в русских театрах

Первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос на имя главы ФСБ (имеется в распоряжении РП) с просьбой провести проверку организаторов спектакля «Анна Каренина», в котором участвует радикальный украинский националист Анатолий Пашинин. По результатам этой проверки, депутат ждет соответствующих мер от Федеральной службы безопасности. По словам, Ивана Сухарева о готовящемся спектакле ему сообщили в Башкирии.

«8 ноября 2016 года в «Городской культурно-досуговый центр» в Уфе состоялся спектакль «Анна Каренина», в котором сыграет российский и украинский актер театра и кино Анатолий Пашнин. Из средств массовой информации известно, что Пашнин состоит в карательном батальоне «Азов», выступает с призывом к экстремистскому подполью осуществлять теракты на территории Российской Федерации», присутствовал в зоне проведения украинской армии карательных мероприятий в Донбассе, поставляя помощь нацбатальонам. Также актер заявляет, что «в России уже есть подпольная среда, возглавляемая националистом Вячеславом Мальцевым, который якобы и готовит «ад» для России», - пояснил свою позицию РП депутат Сухарев.

Ранее, в социальных сетях прокатилась волна возмещения, после того, как россиянам объявили, что в театральной постановке будет участвовать Пашинин. Между тем, в десятках российских городов появились афиши с Анатолием Пашининым. К примеру, 14 ноября спектакль покажут в Нижнем Тагиле. Граждане со всех уголков страны просят запретить неонацисту выступать в России, где он призывал устроить «АД».

«Взорвать ту еб….ю газовую трубу в пяти местах — и все, хана путинской системе», — заявил бывший российский актер, а ныне сторонник неонацистского батальона «Азов».

Также он призвал уничтожать энергосистему и погружать российские города во тьму.

«Советишен власть», как сказал еще Ленин, держится на электрификации страны. Отключите электричество хотя бы в одном городе, и эта власть посыпется. Кремль держится на пропаганде и энергоносителях», — призвал сторонник проукраинского террора.

Также он назвал точную дату, когда некие мифические националисты совершат вооруженный захват власти в России.

«Этому режиму придет конец 5 ноября 2017 года. Возможно, ранее. Эту дату назвал один из самых известных националистов Вячеслав Мальцев. Восстание готовится. Есть люди, которые готовы его начать раньше. Но нельзя выводить на Майдан людей, перед этим их не вооружив», — заявил он.

Ранее, известный блоггер Анатолий Шарий назвал Анатолия Пашинина "ублюдком и безграмотным быдлом". Шария возмутили высказывая актера-бандеровца про «устроить ад в России»

«Сегодня прочитал разглагольствования одного ублюдка, он якобы российский актер, но теперь он неизвестно кто. Я думаю, что он потом вернется в Москву, потому что деревянные подмостки сельских клубов вряд ли ему позволят существовать. Он рассказывает, что пенсионерам вообще не надо давать права голоса, из-за того, что они не платят налоги. То, что он безграмотное быдло – это одно, но Украина тянет к себе всевозможное дерьмо. А люди, которые строили эту страну, этим государством опрокинуты", - заявил журналист в своем видеоблоге.

Писатель Захар Прилепин ответил еще более категорично.

«Актёр Анатолий Пашинин, коричневый пояс, кстати. Не какой-нибудь, а коришневый. Снимался в российском кино про "Адмирала". Какая только херня не снимается в российском кино. Итак, цитирую: "Мои друзья все поддерживают Украину и не найдете среди них ни одного "крымнашиста". Я точно знаю, что когда что-то случится в России, мои друзья выйдут на улицы не просто постоять. Я уверен, что эти люди будут резать ОМОН". Ну что, любуемся. Пашинин и ОМОН. И прочие. Толян, я на связи. Приходи и режь», - заявил бывший омоновец, а ныне писатель Прилепин.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Общество»