Абсолютно доступен!

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фото: ordsite.blogspot.com

фото: ordsite.blogspot.com

Генпрокуратуре Украины, похоже, все же придется «через не хочу» допросить Януковича на территории Российской Федерации

Скрывать уже бессмысленно – «президент Украины в изгнании» Виктор Янукович все же официально получил убежище на территории Российской Федерации. Очевидное де-факто стало теперь явным и де-юре.

Всего-то потребовался официальный запрос от адвоката Виталия Сердюка, представляющего интересы  Виктора Федоровича. Профильное управление МВД на сей раз юлить не стало и подтвердило. Экс-глава Незалежной получил на территории Российской Федерации временное убежище, что подтверждается свидетельством. И даже указали номер документа, выданного УФМС России по Ростовской области - ВУ №0107999.

Очевидный вопрос – зачем это понадобилось и зачем это понадобилось именно сейчас – с ответом, лежащем на поверхности. Генпрокуратура Украины никак не оставляет надежду все же привлечь Януковича к ответственности по следам событий  2014-го года, но… до сей поры желание это упиралось в бюрократически-правовой казус. Официального подтверждения того, что экс-президент скрывается на территории «страны-агрессора» у Киева не было, да и вообще ни у кого не было. А без этого просто невозможно было запустить и маховик дела по событиям на Майдане.

То есть фактически все обо всем знали, да и сам Виктор Федорович, прямо скажем, не скрывался – в начале своего изгнания он, помнится, довольно активно общался с журналистами. Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже был предельно чистосердечен в прогремевшем на телеэкранах фильме «Путь на Родину».

В частности, Владимир Владимирович рассказал о том, что уже после захвата власти в Киеве силами спецслужб была проведена целая спецоперация по спасению его тогда еще коллеги от почти верной смерти. Сам же Янукович ранее уже уведомил друзей и врагов о том, что жизнь ему спасли «патриотично настроенные офицеры».

Но все эти чистосердечные признания, сделанные даже на таком уровне, в юридическом плане до сих пор недорого стоили – нужна была именно официальная ведомственная «бумага», сухо фиксирующая факт получения  экс-президентом Украины (хотя по этому статусу мы сделаем отдельную оговорку) статуса беженца.   Причем, помочь такая легализация должна будет и самому Януковичу. Поскольку как бы не бодрился многоголосый «майдан», как бы не забалтывал неудобный вопрос перехода власти к Турчинову, а затем и к Порошенко, но на неприятные вопросы отвечать рано или поздно придется. И, возможно, уже скоро.

Неприятные вопросы к нынешней киевской верхушки появятся обязательно – если уж не у затюканной «официальной» украинской прессы, то у мировой – после того, как сам Виктор Федорович сможет наконец-то дать показания Генпрокуратуре, но в рамках выезда представителей последней по месту пребывания в России.

Ведь именно отсутствие официального документа о таковом и служило до сих пор для украинских прокуроров формальным поводом отказывать адвокату Сердюку в совершенно законных ходатайствах о допросе его подзащитного именно на территории России.

Интересен ли такой расклад украинским прокурорам? Очевидно, нет. Зачем ехать в чужую юрисдикцию и работать строго по закону, когда куда как удобнее вытащить Януковича на Украину и буквально делать с ним все, что душе угодно. И главное – с гарантией, что неудобные детали такой работы уж точно не утекут в прессу.

Но по этой части случился облом. Сначала Россия отказалась выдавать Украине ее бежавшего от смерти лидера, а теперь вот ГПУ ничего не остается, кроме как, собрав волю в кулак, наведаться на гостеприимную ростовскую землю и как-то допросить главного фигуранта майданного дела. И очные ставки с иными высокопоставленными должностными лицами провести.

Ну и, конечно, засвидетельствовать, что от украинского гражданства Виктор Федорович не отрекся – как хотя бы эту деталь донести теперь до оболваненного укропропагандой обывателя, которому уже рассказали, что Янукович «продался с потрохами».

А тут на тебе – и беженец, и патриот! И при  этом куда патриотичнее иных нынешних рисованных «свидомых», только в более конструктивном русле.  

Но если бы лишь этим только и ограничивалась вся драма. Конституционный суд Украины уже 19 октября рассмотрит вопрос о правомерности лишения Виктора Януковича статуса президента, за что в свое время дружно проголосовала Рада.

Но согласно Конституции Украины такое звание закрепляется за ее носителем и охраняется законом пожизненно – за исключением случаев импичмента. Которого, к слову, не было.

И ту процедуру голосования, которую иные сочувствующие хунте публицисты нынче маркируют как «как бы импичмент», придется назвать, наконец, своим именем. И готовиться отвечать на еще более неприятные вопросы от «европейских партнеров».

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