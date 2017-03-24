Зюганов сравнил Навального с трезвым Ельциным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным.

«Господин Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Однако литературная упаковка у него хорошая», — цитирует «Газета.ру» слова Зюганова.

Он также выразил сомнение в том, что Навальный и его фонд могли самостоятельно провести расследование об элитной недвижимости, участках земли и виноградниках, которые якобы принадлежат премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Зюганов подчеркнул, что такое расследование могли подготовить «только три института ЦРУ с применением космической техники».

Вместе с тем КПРФ инициировала проверку данного расследования, чтобы власть могла «дать внятный ответ», отметил лидер коммунистов.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни.