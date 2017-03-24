Зюганов сравнил Навального с трезвым Ельциным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным.

«Господин Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Однако литературная упаковка у него хорошая», — цитирует «Газета.ру» слова Зюганова.

Он также выразил сомнение в том, что Навальный и его фонд могли самостоятельно провести расследование об элитной недвижимости, участках земли и виноградниках, которые якобы принадлежат премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Зюганов подчеркнул, что такое расследование могли подготовить «только три института ЦРУ с применением космической техники».

Вместе с тем КПРФ инициировала проверку данного расследования, чтобы власть могла «дать внятный ответ», отметил лидер коммунистов.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
Следующая новость В Москве ожидается снег и сильный ветер

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО