Зюганов предлагает вернуть россиянам право на забастовку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что законодательство РФ необходимо вернуть право на забастовку.

- Нужно добиваться восстановления в российском законодательстве реального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных активистов, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, «важное значение имеет создание «опорных точек» влияния партии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях».

- Везде, где народу тяжко, с ним должны быть коммунисты. Особое внимание - рабочему классу, - сказал политик.