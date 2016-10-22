Зюганов предлагает вернуть россиянам право на забастовку
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что законодательство РФ необходимо вернуть право на забастовку.
- Нужно добиваться восстановления в российском законодательстве реального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных активистов, - цитирует его «Интерфакс».
По его словам, «важное значение имеет создание «опорных точек» влияния партии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях».
- Везде, где народу тяжко, с ним должны быть коммунисты. Особое внимание - рабочему классу, - сказал политик.
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