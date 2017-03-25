Зюганов объяснил ненависть к России расколом в христианстве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов нашел причину ненависти к России со стороны Европы в расколе христианства в XI веке.
Выступая на пленуме партии по вопросам борьбы с антисоветизмом и русофобией, он заявил: «В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь».
Ранее Зюганов призвал «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». Лидер коммунистов считает, что именно русофобия и антисоветизм привели СССР к распаду и теперь угрожают России.
В начале прошлого года Зюганов призывал утвердить заявление «против русофобии и антисоветизма», сообщает РИА Новости.
Следующая новость Тысяча школьников Московской области прошли посвящение в «Юнармию»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии