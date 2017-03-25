Зюганов объяснил ненависть к России расколом в христианстве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов нашел причину ненависти к России со стороны Европы в расколе христианства в XI веке.

Выступая на пленуме партии по вопросам борьбы с антисоветизмом и русофобией, он заявил: «В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь».

Ранее Зюганов призвал «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». Лидер коммунистов считает, что именно русофобия и антисоветизм привели СССР к распаду и теперь угрожают России.

В начале прошлого года Зюганов призывал утвердить заявление «против русофобии и антисоветизма», сообщает РИА Новости.