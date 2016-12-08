Зюганов назвал второй доклад комиссии WADA откровенно «русофобским»

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал второй доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена откровенно «русофобским» и подрывающим доверия и дружеских связей в спорте.

- Доклад Макларена – это абсолютно грязная работа, его и работой назвать нельзя. Это хорошо заряженный, сдобренный антисоветизмом и русофобией доклад, направленный на подрыв всего – дружеских связей, нормальных товарищеских отношений, доверия в спорте. Это писано человеком, который в прошлый раз не представил никаких доказательств, - цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер российских коммунистов отметил очевидные нарушения закона и презумпции невиновности при вынесении вердиктов по допинговым делам.

- Так нельзя поступать со спортсменами: соревнования были 10 лет назад, откуда-то достают пробирку, вскрывают ее и потом выносят приговор. Где вы такое видели? Должно же быть расследование, суд. Это расправа. Они все устали от наших успехов в спорте, наших побед. Увидели, что мы возродили спорт. Поняли, что в честной борьбе им трудно соперничать. Полное безобразие, доклад надо выкинуть и даже не читать, - сказал глава фракции КПРФ.

Ранее сообщалось, что вторая часть доклада Макларена, посвященная нарушениям, допущенным на Олимпиаде-2014 в Сочи, будет обнародована 9 декабря в Лондоне на специальной пресс-конференции.