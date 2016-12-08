Зюганов назвал второй доклад комиссии WADA откровенно «русофобским»

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал второй доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена откровенно «русофобским» и подрывающим доверия и дружеских связей в спорте.

- Доклад Макларена – это абсолютно грязная работа, его и работой назвать нельзя. Это хорошо заряженный, сдобренный антисоветизмом и русофобией доклад, направленный на подрыв всего – дружеских связей, нормальных товарищеских отношений, доверия в спорте. Это писано человеком, который в прошлый раз не представил никаких доказательств, - цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер российских коммунистов отметил очевидные нарушения закона и презумпции невиновности при вынесении вердиктов по допинговым делам.

- Так нельзя поступать со спортсменами: соревнования были 10 лет назад, откуда-то достают пробирку, вскрывают ее и потом выносят приговор. Где вы такое видели? Должно же быть расследование, суд. Это расправа. Они все устали от наших успехов в спорте, наших побед. Увидели, что мы возродили спорт. Поняли, что в честной борьбе им трудно соперничать. Полное безобразие, доклад надо выкинуть и даже не читать, - сказал глава фракции КПРФ.

Ранее сообщалось, что вторая часть доклада Макларена, посвященная нарушениям, допущенным на Олимпиаде-2014 в Сочи, будет обнародована 9 декабря в Лондоне на специальной пресс-конференции.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Путин сменил начальника полиции Москвы из-за скандала вокруг Киркорова и Маруани

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО