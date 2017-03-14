Зюганов назвал провокацией предложения о захоронении Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что тело Ленина захоронено в соответствии с российским законодательством. Предложения о перезахоронении носят, по его мнению, провокационный характер.

«Заявления о гробокопательстве (о перезахоронении Ленина), от кого бы они ни звучали, абсолютно провокационные», - цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер коммунистов отметил, что в соответствии с российскими законам на перезахоронение кого-либо требуется письменное согласие родственников покойного. По словам Зюганова, он выяснил мнение родственников всех, кто похоронен на Красной площади – они категорически против перезахоронения. Он подчеркнул, что соответствующее письмо с подписями передано президенту России Владимиру Путину.

Ранее с предложением о перезахоронении Ленина и демонтаже мавзолея обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко депутат Госдумы Иван Сухарев. До этого с аналогичной инициативой выступила Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ).