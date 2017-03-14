Зюганов назвал провокацией предложения о захоронении Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что тело Ленина захоронено в соответствии с российским законодательством. Предложения о перезахоронении носят, по его мнению, провокационный характер.

«Заявления о гробокопательстве (о перезахоронении Ленина), от кого бы они ни звучали, абсолютно провокационные», - цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер коммунистов отметил, что в соответствии с российскими законам на перезахоронение кого-либо требуется письменное согласие родственников покойного. По словам Зюганова, он выяснил мнение родственников всех, кто похоронен на Красной площади – они категорически против перезахоронения. Он подчеркнул, что соответствующее письмо с подписями передано президенту России Владимиру Путину.

Ранее с предложением о перезахоронении Ленина и демонтаже мавзолея обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко депутат Госдумы Иван Сухарев. До этого с аналогичной инициативой выступила Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
Следующая новость Путин наградил вдову Ельцина орденом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО