Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект бюджета на 2017 год «беспомощным» Кроме того, по его мнению проект бюджета в его текущем виде приведет к политическому кризису.

- Этот бюджет неизбежно приведет к политическому кризису. Вслед за финансовым наступит политический, — сказал Зюганов.

Он также отметил, что бюджет настолько антисоциален, что не хватило на образование, науку и здравоохранение, подчеркнув, что проект не улучшает и международное положение.

Зюганов заявил, что фракция КПРФ не будет голосовать за проект бюджета. Об этом сообщает «РИА Новости».