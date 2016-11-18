Зюганов назвал проект бюджета на 2017 год «беспомощным»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект бюджета на 2017 год «беспомощным» Кроме того, по его мнению проект бюджета в его текущем виде приведет к политическому кризису.
- Этот бюджет неизбежно приведет к политическому кризису. Вслед за финансовым наступит политический, — сказал Зюганов.
Он также отметил, что бюджет настолько антисоциален, что не хватило на образование, науку и здравоохранение, подчеркнув, что проект не улучшает и международное положение.
Зюганов заявил, что фракция КПРФ не будет голосовать за проект бюджета. Об этом сообщает «РИА Новости».
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