Зюганов не хочет участвовать в президентской гонке

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России.

По данным источников газеты «Известия», Зюганов ведет консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии альтернативного кандидата.

Лидер коммунистов решил не идти на выборы в 2018 году, чтобы сохранить свой результат в президентской гонке 2012 года. Тогда он занял второе место после Владимира Путина.

В конце января на встрече с секретарями обкомов Геннадию Зюганову предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента и взять на себя ответственность за возможное снижение результата, однако лидер КПРФ в ответ попросил их «не предопределять» выбор кандидатуры.

Как ожидается, после президентских выборов Геннадий Зюганов может передать КПРФ преемнику и уйти в Совет Федерации по президентской квоте.

На данный момент о своем намерении баллотироваться в президенты заявил только глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Выборы Президента России должны состояться 11 марта 2018 года.