Зюганов не хочет участвовать в президентской гонке
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России.
По данным источников газеты «Известия», Зюганов ведет консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии альтернативного кандидата.
Лидер коммунистов решил не идти на выборы в 2018 году, чтобы сохранить свой результат в президентской гонке 2012 года. Тогда он занял второе место после Владимира Путина.
В конце января на встрече с секретарями обкомов Геннадию Зюганову предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента и взять на себя ответственность за возможное снижение результата, однако лидер КПРФ в ответ попросил их «не предопределять» выбор кандидатуры.
Как ожидается, после президентских выборов Геннадий Зюганов может передать КПРФ преемнику и уйти в Совет Федерации по президентской квоте.
На данный момент о своем намерении баллотироваться в президенты заявил только глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Выборы Президента России должны состояться 11 марта 2018 года.
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