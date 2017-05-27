Зять Трампа предлагал российскому послу создать секретный канал связи

Зять американского президента Джаред Кушнер обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность установления защищенного канала связи, чтобы президент США Дональд Трамп вместе со своим окружением могли пользоваться им, не боясь прослушивания.

Соответствующая статья опубликована в газете The Washington Post. Корреспонденты издания ссылаются на сведения, полученные спецслужбами США в результате перехвата служебных телеграмм и телефонных разговоров Кисляка с США.

По информации издания, Кушнер, в настоящее время занимающий должность старшего советника Трампа, предлагал Кисляку создать канал связи между российской властью и командой Трампа, победившим на ноябрьских выборах в президенты Америки. Газета сообщает, что на встрече, где обсуждалось данное предложение Кушнера, присутствовал генерал-лейтенант Майкл Флинн, который 13 февраля ушел в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету.

Ранее сообщалось, что Джаред Кушнер скрыл не менее трех контактов с российским послом Сергеем Кисляком.