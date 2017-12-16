Звонок Дональда Трампа президенту России вызвал шок у экс-посла США в РФ

Экс-посол США в России Майкл Макфол обрушился с критикой на главу Белого дома Дональда Трампа за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся днем 15 декабря.

Макфол удивился тому, что советники американского лидера дали Трампу возможность сделать такой звонок. Он сказал: «Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся. По моему мнению, этот звонок не отвечал американским национальным интересам».

В ходе телефонной беседы Трамп поблагодарил Путина за положительные высказывания о темпах роста экономики в США, передает ТАСС. Макфол подчеркнул, что Белый дом всегда реагирует положительно, если «говорить про Трампа хорошие вещи».

14 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России заявил, что не хочет давать оценку работе Дональда Трампа, однако видит достижения в росте экономики США.

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