Звезду футбола приговорили к 9 годам тюрьмы
За участие в групповом изнасиловании к девяти годам тюремного заключения приговорен экс-нападающий сборной Бразилии по футболу и итальянского "Милана" Робиньо.
Приговор 33-летнему спортсмену вынес суд Милана.
Инцидент с участием Робиньо произошел в январе 2013 года в Милане. Футболист с пятью мужчинами на дискотеке надругался над 22-летней албанской девушкой.
Сейчас нападающий находится в Бразилии, где играет "Атлетико Минейро", сообщает «Интерфакс».
Стоит напомнить, что Робиньо – двукратный чемпион Бразилии в составе "Сантоса", дважды - Испании в составе "Реала", один раз выиграл чемпионат Италии в составе "Милана". Кроме того, играл за сборную Бразилии. При нем страна два раза выигрывала Кубок конфедераций, один раз – Кубок Америки.
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