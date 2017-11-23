Звезду футбола приговорили к 9 годам тюрьмы

За участие в групповом изнасиловании к девяти годам тюремного заключения приговорен экс-нападающий сборной Бразилии по футболу и итальянского "Милана" Робиньо.

Приговор 33-летнему спортсмену вынес суд Милана.

Инцидент с участием Робиньо произошел в январе 2013 года в Милане. Футболист с пятью мужчинами на дискотеке надругался над 22-летней албанской девушкой.

Сейчас нападающий находится в Бразилии, где играет "Атлетико Минейро", сообщает «Интерфакс».

Стоит напомнить, что Робиньо – двукратный чемпион Бразилии в составе "Сантоса", дважды - Испании в составе "Реала", один раз выиграл чемпионат Италии в составе "Милана". Кроме того, играл за сборную Бразилии. При нем страна два раза выигрывала Кубок конфедераций, один раз – Кубок Америки.