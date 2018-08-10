«Звездный городок» вытеснил в Москве Центр имени Хруничева

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о появлении в Москве нового «Звездного городка», который переедет на территорию Центра имени Хруничева в Филях.

На новой территории разместятся все рабочие ракетно-космических предприятий столицы.

Также на новое предприятие переедут порядка 35 тысяч работников ракетно-космической сферы «Роскосмоса», сообщает «Народные новости».

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