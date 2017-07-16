Из Звездного городка на Байконур отправился новый экипаж МКС

В Звездном городке проводили основной и дублирующий экипажи МКС 52/53, которые отправятся на Байконур, чтобы продолжить предполетную подготовку.

Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня», члены экипажа провели традиционный завтрак вместе с коллегами, друзьями и родными. Затем они отправились на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда космонавты вылетят в Казахстан.

В состав основного экипажа вошли российский космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, американский астронавт НАСА Рэндолф Брезник и итальянский астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Дублирующий экипаж представляют Александр Мисуркин, Марк Ванде Хай и Норишиге Канаи.

Последний экипаж прибыл на МКС 20 апреля этого года. В него вошли бортинженер Джек Фишер, командир Фёдор Юрчихин, а также бортинженер Пегги Уитсон, пребывающая в космосе с 20 ноября 2016 года.

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