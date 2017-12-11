Звезде футбола грозит многомиллионный штраф
Уклонение от уплаты налогов может обойтись Криштиану Роналду в десятки миллионов евро.
Форвард мадридского «Реала» предстанет перед судом 22 декабря. Его обвиняют в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы. В общей сложности он задолжал около 15 миллионов евро.
В случае, если он проиграет дело, знаменитому футболисту предстоит раскошелится на вдвое большую сумму – порядка 30 миллионов евро, передает «Собеседник» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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