Звезде футбола грозит многомиллионный штраф

Уклонение от уплаты налогов может обойтись Криштиану Роналду в десятки миллионов евро.

Форвард мадридского «Реала» предстанет перед судом 22 декабря. Его обвиняют в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы. В общей сложности он задолжал около 15 миллионов евро.

В случае, если он проиграет дело, знаменитому футболисту предстоит раскошелится на вдвое большую сумму – порядка 30 миллионов евро, передает «Собеседник» со ссылкой на зарубежные СМИ.