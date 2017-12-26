Звезда в созвездии Рыб оказалась «пожирательницей» планет

Специалисты NASA обнаружили молодую звезду RZ Piscium в созвездии Рыб, которая оказалась «пожирательницей» планет.

Уточняется, что звезда RZ Piscium расположена в 550 световых лет от Земли. Её возраст не превышает 50 миллионов лет, то есть, она примерно в сто раз моложе Солнца.

Специалисты заметили, что из окружавшего молодую звезду протопланетного диска уже должны были образоваться планеты, однако облака пыли, появившиеся из вещества оболочки самой звезды, характерны лишь для очень старых звёзд.

В ходе нового исследования американские учёные предположили, что облака из пыли и газа ещё недавно были одной или несколькими планетами, однако были разорваны на части гравитацией RZ Piscium, Сейчас то, что осталось от этих планет, вращается вокруг звезды и продолжает приближаться к ней, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomical Journal.