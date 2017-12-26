Звезда в созвездии Рыб оказалась «пожирательницей» планет

Специалисты NASA обнаружили молодую звезду RZ Piscium в созвездии Рыб, которая оказалась «пожирательницей» планет.

Уточняется, что звезда RZ Piscium расположена в 550 световых лет от Земли. Её возраст не превышает 50 миллионов лет, то есть, она примерно в сто раз моложе Солнца.

Специалисты заметили, что из окружавшего молодую звезду протопланетного диска уже должны были образоваться планеты, однако облака пыли, появившиеся из вещества оболочки самой звезды, характерны лишь для очень старых звёзд.

В ходе нового исследования американские учёные предположили, что облака из пыли и газа ещё недавно были одной или несколькими планетами, однако были разорваны на части гравитацией RZ Piscium, Сейчас то, что осталось от этих планет, вращается вокруг звезды и продолжает приближаться к ней, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomical Journal.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: космос, наука
Персоны: ученые
Следующая новость Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО