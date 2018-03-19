Звезда сериалов решила стать губернатором Нью-Йорка

Американская актриса Синтия Никсон решила попробовать свои силы на политическом поприще и о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Местные СМИ напоминают, что четыре года назад актриса работала в избирательном штабе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Предполагается, что кандидатура Никсон может получить поддержку либералов, передает РИА «Новости». Одним из соперников актрисы будет действующий глава штата Эндрю Куомо.

Никсон прославилась, сыграв одну из ведущих ролей в популярном американском сериале «Секс в большом городе».