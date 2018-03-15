«Звезда Полынь» зовет в Чернобыль

В чернобыльской зоне отчуждения открылся музей «Звезда Полынь». В здании нового музея до аварии, произошедшей в 1986 году, работал кинотеатр «Украина».

«Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию «под открытым небом», - говорится в сообщении.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС – территория в радиусе 30 километров, запрещённая для свободного доступа, из-за загрязнения радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыль — город Иванковского района Киевской области Украины. Чернобыль расположен на реке Припять, недалеко от её впадения в Киевское водохранилище. После аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 14 апреля 1986 года, все жители были вынуждены покинуть город, сообщает «Национальная служба новостей».

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