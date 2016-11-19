Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк появится в «Звездных войнах»
В новой серии легендарных «Звездных войн» будет сниматься британская актриса Эмилия Кларк, ставшая известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», сообщает официальный сайт киновселенной Starwars.com.
Как уточняется в материале, речь идет о фильме про молодого Хана Соло. В новой картине, преммьера которой состоится в 2018 году, роль знаменитого контрабандиста исполнит американский актер Олден Эйренрайк, его товарища Лэндо Калриссиана сыграет Дональд Гловер.
О том, какая роль досталась Эмилии Кларк, не сообщается. Об этом сообщает ТАСС.
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