Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк появится в «Звездных войнах»

В новой серии легендарных «Звездных войн» будет сниматься британская актриса Эмилия Кларк, ставшая известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», сообщает официальный сайт киновселенной Starwars.com.

Как уточняется в материале, речь идет о фильме про молодого Хана Соло. В новой картине, преммьера которой состоится в 2018 году, роль знаменитого контрабандиста исполнит американский актер Олден Эйренрайк, его товарища Лэндо Калриссиана сыграет Дональд Гловер.

О том, какая роль досталась Эмилии Кларк, не сообщается. Об этом сообщает ТАСС.