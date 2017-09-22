Зураб Церетели создал 33-метровую статую Иисуса Христа

Скульптор Зураб Церетели изготовил 33-метровую статую Иисуса Христа, которая может быть установлена в одном из российских городов в следующем году.

По его словам, основной идеей образа Иисуса Христа в скульптуре стало обращение к людям, то, что все могут прийти к Богу в любую секунду.

Кроме того, Церетели рассказал, что недавно закончил работу над 23-метровой скульптурной композицией «Аргонавты».

«Мои «Аргонавты» — это Ясон и Медея на корабле Арго. Это о любви и о продолжении жизни», — пояснил скульптор, отметив, что уже в следующем году его работа может быть установлена в Сочи.

Вместе с тем, принять статую Иисуса Христа пока не согласился никто. Как уточнил Церетели, сложности возникли из-за размеров монумента.

«Это не так просто — устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками», — заявил художник.

Год назад Церетели предложил установить 80-метровую статую Христа в Санкт-Петербурге, однако власти Северной столицы отказались принять монумент, сообщает «РБК».

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Места: Россия
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