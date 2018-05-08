Зураб Церетели дал Марине Цветаевой прописку в Строгино

Знаменитый российский скульптор Зураб Церетели 14 мая откроет в Москве памятник поэтессе Марине Цветаевой.

Изваяние появилось на территории школы №1619 им. Марины Цветаевой в Строгино.

Памятник сделан из бронзы и изображает поэтессу сидящей на постаменте и держащей в руке цветок. Высота скульптуры составляет около 2 метра, сообщает АГН «Москва».