Зураб Церетели дал Марине Цветаевой прописку в Строгино
Знаменитый российский скульптор Зураб Церетели 14 мая откроет в Москве памятник поэтессе Марине Цветаевой.
Изваяние появилось на территории школы №1619 им. Марины Цветаевой в Строгино.
Памятник сделан из бронзы и изображает поэтессу сидящей на постаменте и держащей в руке цветок. Высота скульптуры составляет около 2 метра, сообщает АГН «Москва».
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