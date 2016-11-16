Зубы делают нас превликателными для партнера

Ученые сообщили , что набор зубов человека отвечает за его привлекательность в глазах партнера.



У млекопитающих, как и у людей, есть набор зубных рядов, которые правильно разделены на три различных типа зубов - резцы в передней части рта, коренные зубы в щеке, и клыки, которые отделяют коренные зубы от резцов,- сообщает "Nauka24news.ru".



Исследователи заявили, что ключ был в Choerosaurus dejageri - виде, который жил 259 миллионов лет назад, и принадлежал к роду, который родил млекопитающих. Специалисты просканировали его голову, чтобы выяснить, почему именно он имеет хорновские структуры на его верхней и нижней челюстью, и пришли к выводу, что они развились для «сексуального развития».