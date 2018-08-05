Зритель рок-фестиваля «Нашествие» скончался от удара током

Посетитель музыкального фестиваля «Нашествие» в Тверской области скончался от удара током.

Как сообщает «Интерфакс», зритель зацепился флагом за электропровод. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Нашествие» проходит уже в 13-й раз. На фестивале в Большом Завидово с 3 по 5 августа ожидалось не менее 200 тыс. посетителей. В мероприятии участвуют 150 музыкальных коллективов.