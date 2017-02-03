Зоологи открыли новый вид акулы-молота‍

Зоологи из Университета Флориды в ходе экспедиции по мечению акул открыли в Карибском море новый вид молотоголовой акулы.

Внешне выловленная в Белизе акула ничем не выделялась от своих собратьев, живущих в атлантических водах США, однако генетический анализ показал массу отличий, - сообщает «ТАСС».

Проанализировав ДНК акул, эксперты обнаружили, что акулы-молоты из Белиза перестали спариваться с другими акулами, которые водятся у берегов Мексики, США и Багамских островов, несколько миллионов лет назад. В настоящее время исследователи готовят документацию для регистрации нового вида.