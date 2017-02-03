Зоологи открыли новый вид акулы-молота
Зоологи из Университета Флориды в ходе экспедиции по мечению акул открыли в Карибском море новый вид молотоголовой акулы.
Внешне выловленная в Белизе акула ничем не выделялась от своих собратьев, живущих в атлантических водах США, однако генетический анализ показал массу отличий, - сообщает «ТАСС».
Проанализировав ДНК акул, эксперты обнаружили, что акулы-молоты из Белиза перестали спариваться с другими акулами, которые водятся у берегов Мексики, США и Багамских островов, несколько миллионов лет назад. В настоящее время исследователи готовят документацию для регистрации нового вида.
Следующая новость В Китае НЛО мешал пассажирским самолетам приземляться
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии