В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел пожар

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области произошел пожар, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как уточняется в материале, для тушения возгорания пришлось задействовать наземные и воздушные силы. В 20:15 по местному времени пожар на площади 7 га удалось локализовать.

Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава, в том числе вертолет Ми-8 и 2 самолета Ан-32П.

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы, сообщает «Интерфакс».

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Места: Украина
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