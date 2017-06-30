В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел пожар
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области произошел пожар, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как уточняется в материале, для тушения возгорания пришлось задействовать наземные и воздушные силы. В 20:15 по местному времени пожар на площади 7 га удалось локализовать.
Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава, в том числе вертолет Ми-8 и 2 самолета Ан-32П.
Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы, сообщает «Интерфакс».
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