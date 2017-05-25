Зонд «Кассини» сфотографировал Сатурн в день солнцестояния

Зонд «Кассини» получил уникальные кадры знаменитого шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна.

Снимки получилось сделать во второй день солнцестояния. Как пояснили исследователи НАСА, во второй фазе своей миссии "Кассини" проследил за полной сменой всех сезонов на Сатурне. От аппарата не ушел и известный шестиугольный ураган на северном полюсе планеты-гиганта, - сообщают «РИА Новости».

Как объяснили в НАСА, на Сатурне система меняется очень резко при наступлении лета или завершении зимы. Благодаря "Кассини" эксперты стали свидетелями этого явления. Отметим, что миссия аппарата вошла в заключительную фазу. Вскоре "Кассини" сгорит в атмосфере гигантской планеты.