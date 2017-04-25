Зонд «Кассини» передал на Землю последние фото Титана

Зонд «Кассини» долетел до Титана. В настоящее время он находится на расстоянии 979 километров от поверхности космического объекта и приступает к реализации финальной стадии своей миссии.

Как только зонд «Кассини» приблизился на нужное расстояние к Титану, он изменил собственную траекторию полета благодаря влиянию гравитационных сил спутника Сатурна.

Отметим, последняя стадия миссии состоит из серии 22 оборотов по орбите, проходящей между кольцами планеты, - сообщают «РИА Новости».

Первый оборот, который должен пройти между кольцами и Сатурном, состоится уже 26 апреля. При этом он обязан пройти близко к кольцам с наружной стороны, а траектория зонда «Кассини» будет пролегать через пустое пространство между Сатурном и его кольцами....