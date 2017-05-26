Зонд Juno передал подробные снимки Юпитера
Космический зонд Juno показал исследователям первые детальные фотографии Юпитера. Фотографии позволили экспертам сделать сразу несколько открытий. Так, магнитное поле далекой планеты — примерно в 10 раз мощнее земного.
Также на Юпитере вблизи полюсов сконцентрированы большие торнадо, некоторые по размеру сопоставимы с нашей планетой, - сообщают «РИА Новости».
Зонд Juno запустили к Юпитеру 6 лет назад, и только сейчас он вышел на стабильную орбиту. Его наблюдения помогут специалистам составить более точную картину атмосферы планеты-гиганта.
Следующая новость Валютный фонд не даст денег Украине без проведения реформ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии