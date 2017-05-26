Зонд Juno передал подробные снимки Юпитера

Космический зонд Juno показал исследователям первые детальные фотографии Юпитера. Фотографии позволили экспертам сделать сразу несколько открытий. Так, магнитное поле далекой планеты — примерно в 10 раз мощнее земного.

Также на Юпитере вблизи полюсов сконцентрированы большие торнадо, некоторые по размеру сопоставимы с нашей планетой, - сообщают «РИА Новости».

Зонд Juno запустили к Юпитеру 6 лет назад, и только сейчас он вышел на стабильную орбиту. Его наблюдения помогут специалистам составить более точную картину атмосферы планеты-гиганта.